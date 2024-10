Polska Agencja Prasowa poinformowała o wydaniu czerwonej noty Interpolu za Pawłem Szopą, twórcą Red is Bad. To oznacza, list gończy w jego sprawie trafi do 196 krajów, które są członkami Interpolu, z informacją, że osoba ta jest niebezpiecznym przestępcą.

Jak wyjaśnia PAP, list gończy będzie widoczny dla funkcjonariuszy policji i straży granicznej wszystkich państw, które należą do organizacji. Czerwona nota informuje, że dana osoba jest niebezpieczna i należy ją bezzwłocznie aresztować i wydać państwu poszukującemu.

Odmowa listu żelaznego dla Pawła Szopy

Na początku tygodnia sąd nie wyraził zgody na list żelazny dla Pawła Szopy, o co zabiegał jego mecenas. List miał pozwolić oskarżonemu udział w postępowaniu karnym na wolności, do czasu jego prawomocnego zakończenia.

– Pozostawanie na wolności i odpowiadanie z wolnej stopy nie gwarantuje, że oskarżony nie będzie np. nakłaniał do składania fałszywych zeznań, czy też nie będzie się oddalał z ustalonego miejsca pobytu w kraju – powiedział prokurator cytowany przez Polsat News.

– Obrona się z tym nie zgadza, będzie merytoryczna polemika w zażaleniu do sądu apelacyjnego. Nasz klient chce składać wyjaśnienia, chce się stawić, chce rozmawiać, chce przedstawiać te wydarzenia z czasów zawierania tych kontraktów i nie mogę zrozumieć, dlaczego prokuratura, składając niekonstytucyjne sprzeciwy, robi wszystko, by to uniemożliwić – mówił z kolei mec. Jacek Dubois.

Sprawa Pawła Szopy

Przypomnijmy: pod koniec sierpnia prokuratura poinformowała, że Pawłowi Szopie i Michałowi K. postawiono zarzuty w sprawie dotyczącej rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. – Mogę podać tylko ogólnie, że jest to zarzut brania udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków celem osiągnięcia korzyści majątkowej – powiedział prok. Nowak w rozmowie z Polsat News.

Jak informowała Prokuratura Krajowa, przedmiot śledztwa dotyczy m.in. dopuszczenia się w okresie od 23 lutego 2021 roku do 27 listopada 2023 roku w Warszawie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez osoby będące pracownikami Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych podczas organizowania i procedowania zakupu towarów dla ww. Agencji, a tym samym działania na szkodę interesu publicznego, tj. czynu z art. 231 § 2 k.k.

Michał K. i Paweł Szopa to kolejni podejrzani w tej sprawie. W lipcu 2024 r. pierwsze zarzuty usłyszały osoby pełniące funkcje kierownicze w Biurze Zakupów RARS.