Sąd nie wyraził zgody na list żelazny dla Pawła Szopy, o co zabiegał jego mecenas. List jest specjalnym dokumentem, który zapewnia podejrzanemu lub oskarżonemu udział w postępowaniu karnym na wolności, do czasu jego prawomocnego zakończenia.

Sąd Okręgowy w Warszawie nie zgodził się na list żelazny dla Pawła Szopy, twórcy marki Red is Bad. Szopa jest poszukiwany listem gończym w związku z trwającym śledztwem w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Informację przekazał obrońca Pawła Szopy, mec. Jacek Dubois. Jak wskazał, obrona nie zgadza się z decyzją sądu i zapowiada merytoryczną polemikę w zażaleniu.

– Sąd wydał postanowienie oddalające wniosek obrońcy podejrzanego o wydanie dla niego listu żelaznego z argumentacją, iż środek ten nie jest wystarczający dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania – podał prok. Karol Zok ze śląskiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej.

– Pozostawanie na wolności i odpowiadanie z wolnej stopy nie gwarantuje, że oskarżony nie będzie np. nakłaniał do składania fałszywych zeznań, czy też nie będzie się oddalał z ustalonego miejsca pobytu w kraju – powiedział prokurator cytowany przez Polsat News.

List żelazny dla Pawła Szopy

Jego obrońca po wyjściu z sali rozpraw powiedział, że decyzja ta jest niekorzystna dla jego klienta, ale ma z niej satysfakcję. Dlaczego?

"(…) od kilku lat jest spór o konstytucyjność przepisu 281 dotyczącego listu żelaznego i sprzeciwu prokuratora. Sąd powiedział jasno, że przepis jest niekonstytucyjny i taki sprzeciw nie jest brany pod uwagę" – wskazał obrońca.

– Obrona się z tym nie zgadza, będzie merytoryczna polemika w zażaleniu do sądu apelacyjnego. Nasz klient chce składać wyjaśnienia, chce się stawić, chce rozmawiać, chce przedstawiać te wydarzenia z czasów zawierania tych kontraktów i nie mogę zrozumieć, dlaczego prokuratura, składając niekonstytucyjne sprzeciwy, robi wszystko, by to uniemożliwić – powiedział mec. Jacek Dubois.

Sprawa Pawła Szopy

Jak informowaliśmy w Gazecie Prawnej, prokuratura 22 sierpnia poinformowała, że w śledztwie w sprawie nieprawidłowości w RARS wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów wobec dwóch kolejnych osób – b. szefa Agencji Michała K. i Pawła Sz.

Chodziło o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Podstawą wszczęcia śledztwa były zgromadzone przez CBA materiały o charakterze niejawnym oraz dwa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożone przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Na dalszym etapie śledztwa Generalny Inspektor Informacji Finansowej złożył dwa kolejne zawiadomienia o podejrzeniu prania brudnych pieniędzy.

We wrześniu Sąd Okręgowy w Warszawie wydał Europejski Nakaz Aresztowania dla Pawła Szopy.

List żelazny – na czym polega?

List żelazny według Kodeksu postępowania karnego zapewnia oskarżonemu pozostawanie na wolności aż do prawomocnego ukończenia postępowania, jeśli oskarżony:

będzie się stawiał w wyznaczonym terminie na wezwanie sądu, a w postępowaniu przygotowawczym również na wezwanie prokuratora,

nie będzie się oddalał bez pozwolenia sądu z obranego miejsca pobytu w kraju,

nie będzie nakłaniał do fałszywych zeznań lub wyjaśnień.

Jakie są przesłanki do wydania listu żelaznego?

Oskarżony przebywający za granicą musi złożyć oświadczenie, że stawi się do sądu lub do prokuratora w oznaczonym terminie pod warunkiem odpowiadania z wolnej stopy. Wówczas właściwy miejscowo sąd okręgowy może wydać oskarżonemu list żelazny.

Przy wydaniu listu żelaznego sąd uchyla tymczasowe aresztowanie.