Narodowy Bank Polski poinformował, że Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o utrzymaniu obecnego poziomu stóp procentowych. Ostatnia obniżka miała miejsce w październiku ubiegłego roku. Oto szczegóły.

Zgodnie z komunikatem NBP, Rada Polityki Pieniężnej, po przeprowadzeniu dwudniowej dyskusji, postanowiła nie zmieniać wysokości stóp procentowych.

Czym są stopy procentowe?

Stopy procentowe to nic innego jak cena pieniądza. Stopy procentowe to cena, jaką płacimy za korzystanie z pieniędzy, które nie są nasze. Wyobraź sobie, że pieniądze są jak towar, który można wypożyczyć. Kiedy pożyczasz pieniądze, np. biorąc kredyt, płacisz za to korzystanie określoną cenę – właśnie te odsetki są wyrażane jako stopy procentowe.

Wysokość stóp procentowych w październiku 2024 roku

Wysokość stóp procentowych przedstawia się następująco:

stopa referencyjna 5,75 proc. w skali rocznej;stopa lombardowa 6,25 proc. w skali rocznej;stopa depozytowa 5,25 proc. w skali rocznej;stopa redyskontowa weksli 5,80 proc. w skali rocznej;stopa dyskontowa weksli 5,85 proc. w skali rocznej.

Poprzednia obniżka stóp procentowych miała miejsce w październiku 2023 roku, kiedy to Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o zmniejszeniu ich o 0,25 punktu procentowego.

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej

W komunikacie po posiedzeniu RPP napisano, że mimo zauważalnej poprawy sytuacji gospodarczej, napływające dane sugerują, że zarówno popyt, jak i koszty produkcji w Polsce pozostają na stosunkowo niskim poziomie. W połączeniu ze słabszą koniunkturą za granicą oraz niższym tempem wzrostu cen czynniki te przyczyniają się do ograniczenia presji inflacyjnych w kraju. Dodatkowo, umocnienie polskiej waluty, które znajduje uzasadnienie w solidnych fundamentach gospodarki, wywiera dodatkowy presję obniżającą ceny konsumpcyjne.

Według Rady "inflacja jest istotnie podwyższana przez wzrost cen nośników energii" i "w najbliższych kwartałach czynnik ten będzie nadal oddziaływał na roczny wskaźnik inflacji". Rada Polityki Pieniężnej wskazuje, że po ustaniu wpływu wzrostów cen energii na dynamikę cen, przy utrzymaniu obecnego poziomu stóp procentowych, inflacja powinna powrócić do średniookresowego celu inflacyjnego. Jednak istotnym czynnikiem ryzyka pozostaje wpływ wyższych cen energii na kształtowanie się oczekiwań inflacyjnych. Na trajektorię inflacji w średnim okresie oddziaływać będą również dalsze działania w zakresie polityki fiskalnej i regulacyjnej, tempo wzrostu gospodarczego oraz sytuacja na rynku pracy.

Zaznaczyła także, iż obecny poziom stóp procentowych kształtowany przez NBP stwarza korzystne warunki dla realizacji średniookresowego celu inflacyjnego. Jednocześnie podkreśliła, że dalsze decyzje Rady będą uzależnione od napływających danych dotyczących perspektyw inflacyjnych i dynamiki aktywności gospodarczej.