Od środy, 11 września 2024 roku, kierowcy muszą liczyć się z wyższymi opłatami za przejazd autostradą A2 między Koniem a Nowym Tomyślem. Spółka Autostrada Wielkopolska podniosła stawki – dla samochodów osobowych to teraz 34 złote za każdy 50-kilometrowy odcinek, co oznacza wzrost o 2 złote. To już druga podwyżka w tym roku, wcześniej opłaty zostały zwiększone w marcu. Nowe taryfy obowiązują od godziny 6 rano. Kierowcy motocykli zapłacą teraz 17 zł za przejazd, co oznacza wzrost o 1 zł, a pojazdy z przyczepami oraz busy muszą zapłacić 55 zł. Największe pojazdy, czyli ciężarówki z trzema osiami, muszą liczyć się z opłatą w wysokości 127 zł, czyli o 9 zł więcej niż wcześniej. Przejazd pojazdów ponadnormatywnych kosztuje teraz 340 zł za każde 50 km. Powodem rosnące koszty utrzymania autostrady AWSA w informacji prasowej wyjaśnia, że podwyżki są spowodowane "znaczącą skalą inwestycji i prac remontowych realizowanych przez spółkę", a także rosnącymi kosztami utrzymania autostrady oraz obsługi długu. Spółka podkreśla, że nowe stawki zawierają 23-procentowy podatek VAT. Warto dodać, że opłaty za przejazd innym odcinkiem autostrady A2, Świecko – Nowy Tomyśl, pozostają na tym samym poziomie. Kierowcy płacą tam 18 zł za przejazd 106 km. Obecnie trwają również prace nad rozbudową autostrady wokół Poznania – dodawany jest trzeci pas na odcinku między węzłami Poznań Krzesiny i Poznań Wschód. Planowane zakończenie tej inwestycji przewidziane jest na koniec 2025 roku.