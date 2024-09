Podczas XXXII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO 2024 Huta Stalowa Wola zaprezentowała nowy model 120-mm moździerza samobieżnego Rak 2. Nowa konstrukcja została umieszczona na podwoziu bojowego wozu piechoty Borsuk, uchodzącego za bardzo udaną konstrukcję.

Moździerz Rak 2 jest wynikiem kilkuletnich prac rozwojowych nad modernizacją dotychczas używanego moździerza M120K Rak, który był montowany na podwoziu kołowego transportera opancerzonego Rosomak.

Nowe rozwiązania konstruktorskie przy moździerzu Rak 2

Prace nad nową wersją wieży z moździerzem kalibru 120 mm, oznaczoną fabrycznie jako M69, rozpoczęto w 2021 roku. Głównym celem tych prac było zwiększenie efektywności oraz dostosowanie systemu do zmieniających się wymagań współczesnego pola walki.

Nowa konstrukcja moździerza Rak 2 obejmuje znacznie przeprojektowaną wieżę. Jedną z najbardziej zauważalnych zmian są przednie płyty pancerne, które zostały zamontowane pod większym kątem nachylenia, co poprawia ochronę boczną i przednią mechanizmu jarzma lufy. Tylna część wieży również została przeprojektowana, zyskując nowe, ukośne płyty pancerne w dolnej części, co zwiększa ochronę oraz poprawia funkcjonalność systemu.

Zwiększona szybkostrzelność i nowy system ładowania

Jednym z kluczowych usprawnień w nowym moździerzu Rak 2 jest zastosowanie nowego montażu lufy, który został zaadaptowany z 155-mm haubicy samobieżnej AGS Krab. Nowa konstrukcja lufy oraz systemu ładowania amunicji pozwala na uzyskanie znacząco wyższej szybkostrzelności. Podczas gdy dotychczasowy model Rak umożliwiał prowadzenie ognia z szybkostrzelnością od 6 do 8 strzałów na minutę, nowy Rak 2 pozwala na oddanie od 10 do 12 strzałów na minutę. To usprawnienie stawia Rak 2 w czołówce światowych systemów artyleryjskich pod względem efektywności ogniowej.

Zaawansowane systemy kierowania ogniem i optoelektronika

Rak 2, podobnie jak jego poprzednik, wyposażony jest w nowoczesny system kierowania ogniem oparty na komputerze balistycznym TOPAZ z kamerą termowizyjną i dalmierzem laserowym. Dzięki nowemu systemowi wieżowemu, załoga, która docelowo będzie składała się z trzech osób, ma możliwość efektywnego zarządzania ogniem moździerza przy minimalnym wsparciu technicznym. Wieża jest również wyposażona w głowicę optoelektroniczną do obserwacji termowizyjnej, co zwiększa możliwości rozpoznawcze i celownicze jednostki.

Integracja z podwoziem Borsuk

Nowy moździerz Rak 2 został umieszczony na podwoziu bojowego wozu piechoty Borsuk, co zapewnia nie tylko mobilność, ale także dodatkowe zdolności operacyjne, takie jak pływalność i zwiększona ochrona balistyczna zgodna z normą STANAG II. Wprowadzenie takiego rozwiązania jest kluczowe dla zapewnienia elastyczności i zdolności bojowych nowoczesnych jednostek artyleryjskich.