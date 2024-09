Polska Grupa Militarna S.A. wprowadza na rynek limitowaną edycję karabinków „Cichociemny” jako hołd dla 316 cichociemnych, bohaterskich spadochroniarzy Armii Krajowej. Seria, składająca się z 80 egzemplarzy, upamiętnia 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, największej bitwy II wojny światowej, w której uczestniczyli cichociemni.

Prezentowany na wmodel CC316013 to karabinek o kalibrze .300 BLK z lufą długości 10,5 cala. Zostanie on wystawiony na licytację 13 września 2024 roku. Kupujący otrzyma go w unikalnej skrzyni transportowej NANUK 985, ozdobionej aerografem. W zestawie znajdują się również dwa magazynki Lancer L5AWM, nóż szturmowy Fairbairn-Sykes, ręcznie malowana statuetka operatora jednostki GROM oraz pamiątkowy coin „CICHOCIEMNY”.

Hołd dla cichociemnych

Karabinek CC316013 wyróżnia się tłokowym systemem działania, kompaktową lufą, oraz zastosowaniem wysokiej jakości materiałów, takich jak aluminium 7075-T6 i stal 8620 i 9310. Powłoka Cerakote w kolorze ciemnego grafitu zapewnia estetykę i trwałość. Karabinek wyposażono w wiele nowoczesnych komponentów, w tym precyzyjne przyrządy celownicze Magpul MBUS Pro oraz tłumik płomienia Strike Industries. Każdy egzemplarz ozdobiony jest grawerem „Tobie Ojczyzno” oraz historycznym znakiem bojowym cichociemnych.