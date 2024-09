Podczas XXXII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, Fabryka Broni „Łucznik” z Radomia przedstawiła najnowszą wersję swojego flagowego produktu - MSBS Grot A3. Nowy model karabinka przynosi szereg innowacji i usprawnień, które mają na celu zwiększenie efektywności oraz komfortu użytkowania.

woMSBS Grot A3 to wynik wielu miesięcy prac konstruktorskich oraz konsultacji z użytkownikami poprzednich wersji broni. Nowa wersja ma być lżejsza, ale również i wytrzymalsza na warunki zewnętrzne.

Uproszczenie konstrukcji karabinka

Projektanci postawili na uproszczenie konstrukcji, co wpływa na łatwość obsługi. Przeprojektowana komora zamkowa i suwadło pozwoliły na lepsze uszczelnienie broni, co zabezpiecza ją przed wpływem czynników zewnętrznych. Zmodyfikowano także dźwignie napinacza oraz system mocowania wkładki suwadła. Dotychczas wspawana, teraz jest montowana za pomocą kołków, co upraszcza proces konserwacji i naprawy.

Nowy karabinek posiada również przeprojektowane łoże, które umożliwia montaż różnorodnych przyrządów celowniczych. Zmiany te wydłużają linię celowania i poprawiają efektywność prowadzonego ognia. Lufa o długości 14,5 cala zastąpiła wcześniejszą wersję 16-calową, zachowując przy tym wysokie parametry celności i skupienia. Producent zastosował uniwersalny gwint 1/2 x 28 UNEF na urządzeniu wylotowym lufy, co pozwala na łatwe montowanie różnych tłumików dźwięku.

Grot z nowościami technicznymi

Dostęp do węzła gazowego w nowej wersji A3 jest teraz możliwy bez konieczności demontażu zespołu lufy, co znacząco ułatwia konserwację. Regulator gazowy został wzbogacony o dodatkową dźwignię zabezpieczającą, co umożliwia intencyjny demontaż.

Wprowadzono również zmiany w kątach pracy przełącznika rodzaju ognia, co ma znaczenie szczególnie dla użytkowników przyzwyczajonych do systemu AR. Teraz w pozycji 90 stopni karabinek oddaje ogień pojedynczy, a przy 135 stopniach – ogień ciągły. Zastąpiono także manipulator z tworzyw sztucznych bardziej wytrzymałym odpowiednikiem z aluminium, co ma wpływ na trwałość broni.

Jednym z najbardziej zauważalnych usprawnień jest nowy zespół kolby. W MSBS Grot A3 zastosowano adapter kolby AR, a sama kolba może być składana na prawą stronę, co umożliwia strzelanie nawet w pozycji złożonej. W porównaniu do poprzednich wersji, nowa kolba zapewnia większą regulację wysunięcia, co poprawia manewrowość broni. MSBS Grot A3 jest również lżejszy o około 300 gramów od swojej poprzedniczki, co wpływa na komfort użytkowania i zmniejsza zmęczenie żołnierza podczas długotrwałych operacji.