W ramach rządowego programu pewna jest realizacja 15 inwestycji. To znacznie mniej, niż pierwotnie planowano.

Program „Mosty dla Regionów” został wymyślony przez poprzedni rząd w 2018 r. Zakładał, że samorządy będą mogły starać się o dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 80 proc. kosztów inwestycji. Planowano wówczas, że przedsięwzięcia zostaną zrealizowane do 2025 r. Wytypowano 21 przepraw, które miały powstać w tym czasie. Po ponad sześciu latach od startu programu wiadomo już, że jego realizacja daleko odbiegła od założeń. Po pierwsze tylko nieduża cześć inwestycji może się zakończyć w pierwotnie zaplanowanym terminie. Po dwukrotnych zmianach rząd zdecydował, że realizacja przedsięwzięć może potrwać do 2030 r. W większości nie będą to także przedsięwzięcia, które zaplanowano pierwotnie.

Powstanie prawdopodobnie tylko jeden most

W 2018 r. rząd zakładał m.in. budowę pięciu mostów na Wiśle – między Czerwińskiem i Leoncinem, między Jabłonną i Łomiankami, między Konstancinem i Otwockiem, między Kazimierzem Dolnym i Janowcem oraz między Kozienicami i Maciejowicami. Ostatecznie szansę na realizację w najbliższych latach ma tylko ta ostatnia przeprawa. Dzięki zaangażowaniu lokalnych samorządów, m.in. powiatu garwolińskiego i kozienickiego, powstaje jej projekt. Zgodnie z założeniami programu przygotowanie dokumentacji współfinansuje resort funduszy. W kolejnym etapie samorządy będą musiały się wystarać o dofinansowanie przez Ministerstwo Infrastruktury samej budowy. Według szacunków realizacja mostu koło Kozienic pochłonie przynajmniej 650 mln zł.

Nie ruszyły zaś przygotowania do budowy przepraw na Wiśle, które miałyby znaleźć się bliżej Warszawy – w Konstancinie czy Łomiankach. Jak poinformowało nas biuro prasowe Mazowsza, samorząd wojewódzki nie przystąpił do ich realizacji, „ponieważ w rejonie potencjalnych inwestycji znajdują się obszary ochrony przyrody, w związku z czym trudne byłoby uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tych inwestycji”. Chodzi m.in. o rezerwaty „Ławice Kiełpińskie” i „Wyspy Świderskie”, które m.in. chronią ptaki gniazdujące w okolicach rzeki. Nie słychać też o pracach planistycznych dotyczących przepraw w Czerwińsku i Kazimierzu.

Więcej przepraw na Odrze

W większym stopniu mogą się spełnić rządowe plany sprzed sześciu lat dotyczące przepraw na Odrze. Wtedy liczono, że powstaną cztery. Według informacji resortu infrastruktury dofinansowanie na budowę otrzymały trzy zadania na tej rzece: realizacja mostu na drodze nr 421 koło miejscowości Zawada Książęca w województwie śląskim (wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 270 mln zł, okres realizacji – 2024–2027), most między Krapkowicami i Gogolinem w województwie opolskim (dofinansowanie z RFRD 192 mln zł, realizacja 2025–2029) i most w Pomorsku w województwie lubuskim (dofinansowanie z RFRD 236 mln zł, realizacja 2025–2027). Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku Odry przeprawy powstaną w innych miejscach, niż planowano w 2018 r.

Jak na razie w ramach programu „Mosty dla Regionów” zrealizowano w pełni dwie średniej wielkości inwestycje − most na Noteci niedaleko Kruszwicy (dofinansowanie z RFRD 8,3 mln zł) oraz most na Sole w Porąbce (dofinansowanie 23,2 mln zł). Oprócz tego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowano jeszcze budowę 10 przepraw. Wśród nich są cztery mosty na Sanie, których budowa zakończy się w latach 2025–2026. Za dwa lata zakończy się zaś realizacja mostu na Wieprzu w Krasnymstawie. Z dofinansowaniem rządowym powstanie też most na Bugu, który połączy gminy Jabłonna Lacka i Perlejowo niedaleko Siemiatycz. Oprócz tego realizowane są: kolejny most na Noteci na terenie gmin Zwierzyn i Drezdenko w województwie lubuskim, most nad Kanałem Gliwickim i rzeką Kłodnicą w Kędzierzynie-Koźlu, most na Kamiennej w województwie świętokrzyskim oraz most na Narwi łączący gminy Lelis i Rzekuń w województwie mazowieckim.

Jak informuje resort infrastruktury, realizacja 15 zaakceptowanych zadań mostowych została dofinansowana kwotą 1 mld 743 mln zł. Budżet programu wynosi 2,3 mld zł. ©℗