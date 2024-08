W pierwszym półroczu 2024 r. Grupa PZU zwiększyła przychody brutto z ubezpieczeń do 14,3 mld zł, czyli o blisko 1,3 mld zł rok do roku. Wypracowała w tym okresie zysk netto, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, w wysokości ponad 2,4 mld zł. Skorygowany wskaźnik rentowności kapitałów własnych wyniósł 17,4%.

W samym drugim kwartale 2024 r. Grupa PZU osiągnęła przychody brutto z ubezpieczeń w wysokości blisko 7,3 mld zł (wzrost o 10,1% rok do roku), a w całym pierwszym półroczu 14,3 mld zł (wzrost o 9,9% r/r). Zysk netto Grupy PZU, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, w II kw. wyniósł prawie 1,2 mld zł, a w I poł. tego roku ponad 2,4 mld zł. Skorygowany wskaźnik zwrotu na kapitale (aROE) w II kw. osiągnął poziom 16,6%, a w całym półroczu 17,4%.

Wynik z usług ubezpieczenia po 6 miesiącach tego roku wyniósł 1,6 mld zł (wobec blisko 2 mld zł w analogicznym okresie 2023 r.). Na jego poziom wpłynęły m.in. zwiększone koszty odszkodowań i świadczeń po licznych szkodach pogodowych, jakie wystąpiły w Polsce w II kw. br. Pozytywnie na wynik i rentowność Grupy PZU w I poł. 2024 r. oddziaływały wynik inwestycyjny w wysokości 1,23 mld zł (wzrost o 2,4% r/r), a przede wszystkim wynik z działalności bankowej. Kontrybucja Banku Pekao i Alior Banku, należących do Grupy PZU, wyniosła w pierwszym półroczu br. 975 mln zł (wzrost o 3,6% r/r).

- W pierwszym półroczu 2024 r. osiągnęliśmy solidny, 10-procentowy wzrost sprzedaży ubezpieczeń. W ubezpieczeniach majątkowych utrzymaliśmy dwucyfrową dynamikę w segmencie pozakomunikacyjnym, zwłaszcza korporacyjnym. Rosnący udział tych produktów w strukturze sprzedaży jest istotny ze względu na ich generalnie mniejszą cykliczność i wyższą rentowność. Cieszy mnie, że pierwsza połowa tego roku przyniosła też wyraźne odbicie sprzedaży i wzrost marż w naszych ubezpieczeniach na życie. Natomiast jednym z kluczowych zadań dla całego rynku, nie tylko dla nas, pozostaje odbudowa rentowności ubezpieczeń komunikacyjnych, które od dawna są pod presją dużego wzrostu wartości i częstości szkód przy nieadekwatnym do tego poziomie cen obowiązkowego OC – mówi prezes PZU Artur Olech.

Artur Olech już w maju br. zapowiadał, że priorytetem dla nowych zarządów PZU i PZU Życie w tym roku, po weryfikacji i analizie stanu wyjściowego, będzie wzmocnienie fundamentów biznesu ubezpieczeniowego Grupy, usprawnienie jej modelu operacyjnego, a także zmaksymalizowanie efektów synergii tworzących ją podmiotów. Cele te zostaną odzwierciedlone w nowej strategii Grupy PZU na lata 2025-2027, która zostanie zaprezentowana w czwartym kwartale tego roku.

- Pracujemy intensywnie nad nową strategią, a wiele wpisujących się w nią działań już realizujemy. Niedługo rozpoczniemy proces przejścia na model operacyjny oparty na business units, czyli obszarach skoncentrowanych kompleksowo na danych grupach klientów i częściach biznesu. Ten model będzie wdrażany ewolucyjnie, ale będzie rewolucyjny z punktu widzenia kultury korporacyjnej PZU. Sprawi, że organizacja mocno skupi się na tworzeniu wartości dla klientów, zwiększy decyzyjność i szybkość reagowania na potrzeby i trendy rynkowe, a odpowiedzialność poszczególnych osób za wyniki stanie się bardziej klarowna. Chcemy ograniczyć do minimum czas potrzebny na wewnętrzne procesy i procedury, czyli zajmowanie się sobą, żeby maksymalnie poświęcić go na rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb klientów i rozwijanie naszego biznesu – wyjaśnia Artur Olech.

Jak wskazuje prezes PZU, przygotowywanej nowej strategii Grupy nie można byłoby skutecznie wdrożyć bez istotnego wzmocnienia kadrowego i kompetencyjnego, które nastąpiło w ostatnich trzech miesiącach. Dotyczy to zarówno biznesu ubezpieczeniowego, jak i obszaru bankowego, gdzie w ramach profesjonalnych konkursów do zarządów zostali wybrani top menedżerowie z ugruntowaną pozycją rynkową. Zmiany te istotnie przełożą się także na możliwość osiągnięcia synergii w ramach Grupy PZU.

Ubezpieczenia majątkowe

Przychody PZU z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na rynku polskim w I poł. 2024 r. wzrosły o 11,4% r/r - do 8,6 mld zł. Rentowność wyrażona wskaźnikiem mieszanym COR ukształtowała się na poziomie 92,5%.

Najmocniej wzrosła sprzedaż w ubezpieczeniach innych niż komunikacyjne. W tej grupie po dwóch kwartałach br. przychody wzrosły o 16,9% r/r, czyli o ok. pół miliarda złotych. W ramach segmentu pozakomunikacyjnego największą dynamikę osiągnęły ubezpieczenia korporacyjne, gdzie sprzedaż w pierwszym półroczu br. w porównaniu do tego samego okresu 2023 r. wzrosła o 26,1%, a wynik z usług ubezpieczenia zwiększył się o 9% r/r - do blisko 280 mln zł. Wzrost przychodów wygenerowały m.in. ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i świadczenia pomocy.

W ubezpieczeniach komunikacyjnych w I poł. br. segment autocasco ponownie zanotował dwucyfrowy wzrost sprzedaży – do blisko 2,3 mld zł (więcej o 11,5% r/r). Jednak ze względu na sytuację na rynku w segmencie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, przychody w całej grupie ubezpieczeń komunikacyjnych w pierwszym półroczu 2024 r. rosły wolniej – o 7,4% r/r.

W ciągu pierwszych 6 miesięcy br. PZU wprowadził wiele nowych produktów i usług wspierających sprzedaż w najszybciej rozwijających się obszarach, m.in. Platformę Cargo jako pierwszy z elementów tworzonego samoobsługowego serwisu dla przedsiębiorców mojaFirma.pzu.pl, unikatowe pakietowe ubezpieczenie dla rolników PZU Gospodarstwo Rolne Plus czy nowe usługi assistance w ofercie PZU Auto Pomoc w Drodze.

Ubezpieczenia na życie

Przychody z ubezpieczeń na życie w Polsce w pierwszym półroczu 2024 r. wzrosły o 6,7% r/r - do blisko 4,3 mld zł. Marża operacyjna wyniosła 24,5%.

Przychody z ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych, które odpowiadają za ponad 90% przychodów PZU Życie, w I poł. br. wzrosły o 5,9% r/r – do 3,9 mld zł. Marża w tej grupie produktów wzrosła do 22,1%, na co wpłynął głównie spadek śmiertelności do poziomu niższego nie tylko niż rok wcześniej, ale też w porównaniu do okresu sprzed pandemii COVID-19.

- Wzrost popytu na pożyczki gotówkowe i kredyty hipoteczne sprawił, że zbieramy też więcej składki z ubezpieczeń indywidualnych, dołączanych do produktów bankowych. W pierwszej połowie tego roku utrzymaliśmy też dobry poziom sprzedaży indywidualnych ubezpieczeń na życie i dożycie z gwarantowaną sumą ubezpieczenia, które oferujemy w oddziałach PZU oraz we współpracy z Pekao, Aliorem i VeloBankiem. Wprowadziliśmy też nowe, bardzo dobrze przyjęte przez klientów ubezpieczenie na życie i dożycie PZU Perspektywa na Przyszłość, które nie tylko gwarantuje wysokość końcowej wypłaty, ale pozwala ją zwiększyć dzięki wyjątkowemu na rynku mechanizmowi premii – mówi Jarosław Mastalerz, prezes PZU Życie.

Ogółem w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2024 r. największy polski ubezpieczyciel pozyskał we współpracy z bankami Pekao i Alior 697 mln zł składki ubezpieczeniowej, czyli o 22,2% więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Składka przypisana brutto pozyskana we współpracy z wszystkimi bankami, także spoza Grupy PZU, wzrosła w tym okresie do 948 mln zł (o 36,8% r/r).

Filar zdrowia

Liczba umów zdrowotnych w Grupie PZU na koniec czerwca 2024 r. wynosiła blisko 3,5 mln (wzrost o 3,4% r/r). Przychody w całym filarze zdrowia w I poł. br. przekroczyły 920 mln zł i były wyższe o 21,1% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Złożył się na to szybki wzrost przychodów generowanych przez placówki sieci PZU Zdrowie (o 20,6% r/r) oraz przychodów z ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów (o 21,4% r/r).

Wdrażane obecnie zmiany w dłuższym terminie wpłyną na dalsze zwiększenie efektywności biznesowej w tym obszarze. W szczególności są to rozwiązania zachęcające pacjentów do korzystania z kanałów zdalnych, narzędzi telemedycznych, do szerszego wykorzystania infrastruktury własnej PZU Zdrowie. Na koniec czerwca br. liczba wizyt u lekarzy umawianych on-line poprzez serwis lub aplikację mojePZU wzrosła o ponad 5 punktów procentowych r/r i stanowiła już 37,1% wszystkich rezerwacji. Jednocześnie powoli, lecz stale rośnie liczba usług w ramach abonamentów i ubezpieczeń zdrowotnych, które są oferowane nie w placówkach partnerskich, a we własnych placówkach PZU Zdrowie.

Filar inwestycyjny

Aktywa klientów zewnętrznych w TFI PZU, Pekao TFI i Alior TFI wzrosły w pierwszym półroczu 2024 r. o 34,4% r/r – do 61 mld zł. Aktywa klientów zewnętrznych zarządzane przez samo TFI PZU wzrosły w tym okresie o 33,5% r/r - do 30,5 mld zł.

Warto podkreślić, że na koniec czerwca br. TFI PZU zarządzało już aktywami PPK o wartości 5,9 mld zł, co oznacza ich wzrost o 71,3% w ciągu 12 miesięcy i o 28,8% tylko od początku 2024 r. Towarzystwo pod względem wartości zarządzanych aktywów PPK jest wiceliderem rynku, mając w nim udział na poziomie 21,5%.

Siła kapitałowa

W ostatnim raporcie, opublikowanym 28 maja br., agencja S&P Global Ratings podtrzymała ocenę ratingową Grupy PZU na poziomie A-, jednocześnie zmieniając perspektywę ze stabilnej na pozytywną. Analitycy S&P uzasadnili rewizję perspektywy m.in. osiągnięciami Grupy PZU w realizacji strategii, wskazali też na wysoki zysk netto i zwrot na kapitale w ub.r. - znacząco lepsze od rezultatów konkurentów w kraju i za granicą, oraz kontynuację dobrych wyników w 2024 r. Podkreślili także mocną pozycję kapitałową Grupy PZU, pomimo regularnych wypłat wysokich dywidend.

Siła kapitałowa pozwala Grupie PZU kontynuować atrakcyjną dla inwestorów politykę dywidendową. 18 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok 2023. Na wypłatę dywidendy zostało przeznaczone ponad 3,75 mld zł, tj. po 4,34 zł na akcję. Daje to bardzo wysoką, 9-procentową stopę dywidendy. Dzień dywidendy został wyznaczony na 17 września, a dzień wypłaty na 8 października br.