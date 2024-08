Kasowy PIT to pierwszy punkt dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów. Czy rewolucyjne zmiany w podatkach zostaną przyjęte przez rząd? Czym jeszcze zajmą się ministrowie? Jaki jest szczegółowy harmonogram posiedzenia rządu zaplanowanego na 13 sierpnia 2024 r.?

Kiedy odbędzie się najbliższe posiedzenie rządu?

Z informacji podanych na oficjalnej stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynika, że najbliższe posiedzenie rządu odbędzie się we wtorek, 13 sierpnia 2024 r. Będzie to pierwsze sierpniowe posiedzenie Rady Ministrów. Rząd rozpocznie obrady o godzinie 11:00.

Kasowy PIT coraz bliżej

Na dzisiejszym posiedzeniu rząd zajmie się projektem nowelizacji ustawy o PIT. Chodzi o przygotowany przez resort finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Zakłada on umożliwienie przedsiębiorcom rozliczania podatku PIT przy użyciu metody kasowej. Dzięki zaproponowanym rozwiązaniomprzedsiębiorcy ci będą mogli płacić podatek dochodowy od osób fizycznych dopiero po faktycznym otrzymaniu zapłaty za wydany towar albo wykonaną usługę oraz potrącać koszty uzyskania przychodów w dacie zapłaty za otrzymany towar lub wykonaną usługę. "Po upływie 2 lat, licząc od dnia wystawienia faktury, rachunku albo zawarcia umowy, podatnik będzie obowiązany rozpoznać przychód z działalności gospodarczej, nawet jeżeli nie otrzyma od kontrahenta zapłaty za wydany towar lub wykonaną usługę" – czytamy w uzasadnieniu do projektu. Jak wskazuje resort finansów w proponowanej nowelizacji to rozwiązanie będą mogli wybrać przedsiębiorcy wykonujący działalność wyłącznie indywidualnie, jeżeli ich przychody z tej działalności w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły kwoty 500 tys. zł oraz przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej. Ten sposób rozliczenia znajdzie zastosowanie wyłącznie do transakcji pomiędzy przedsiębiorcami (tzw. B2B), tj. przychód i koszty uzyskania przychodów podatnik będzie rozpoznawał w sposób kasowy, gdy stroną transakcji będzie inny przedsiębiorca. "Prawo wyboru kasowego PIT będą mieli podatnicy osiągający przychody z działalności gospodarczej opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na ogólnych zasadach według skali podatkowej lub tzw. podatkiem liniowym oraz podatnicy opłacający od przychodów z działalności gospodarczej zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych" – wskazują autorzy nowelizacji.

Plan dla Chorób Rzadkich na lata 2024-2025

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów pochyli się także nad projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu Plan dla Chorób Rzadkich na lata 2024-2025. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały, ma on na celu kontynuację prac nad poprawą sytuacji polskich pacjentów cierpiących na choroby rzadkie oraz ich rodzin poprzez stworzenie modelu zintegrowanej opieki zdrowotnej, który umożliwi kompleksową i skoordynowaną opiekę.

Jaki jest harmonogram posiedzenia rządu zaplanowanego na 13 sierpnia 2024 r.?

Porządek zaplanowanego na 13 sierpnia 2024 r. posiedzenia rządu przedstawia się następująco: