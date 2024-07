Dziś Państwowa Komisja Wyborcza podejmie kluczową decyzję w sprawie przyjęcia lub odrzucenia sprawozdań finansowych partii politycznych po wyborach. Wątpliwości koncentrują się wokół partii Jarosława Kaczyńskiego.

Dziś odbędzie się posiedzenie Państwowej Komisji Wyborczej poświęcone sprawozdaniom finansowym komitetów wyborczych. Przedstawiciele rządu uważają, że sprawozdanie Prawa i Sprawiedliwości powinno zostać odrzucone, a konsekwencją tego byłaby utrata do 75 proc. dotacji podmiotowej. To są środki z budżetu państwa, które partia otrzymuje w związku ze zdobytymi mandatami. Dodatkowo może utracić subwencję - również do 75 proc. jej wysokości.

PKW zdecyduje o przyjęciu sprawozdania PiS-u

Wątpliwości w sprawie sprawozdania wyliczają przedstawiciele rządu. Jak informowaliśmy w Gazecie Prawnej, zarzuca się partii Jarosława Kaczyńskiego, że wydatki na promocje związane z programem 800 plus były nieprawidłowe.

Mówi się również o charakterze promocyjnym i agitacyjnym, które były podejmowane przez osoby zatrudnione w Rządowych Centrum Legislacji na korzyść kandydującego w wyborach ówczesnego prezesa RCL. Innym przykładem są działania podejmowane przez resort sprawiedliwości w ramach Funduszu Sprawiedliwości.

Dodatkowo Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) publikowała w latach 2022-2023 internetowe raporty między innymi na temat "wiarygodności Prawa i Sprawiedliwości", co było finansowane ze środków publicznych na rzecz konkretnej partii.

Jan Grabiec, szef Kancelarii Premiera ocenił, że "nigdy nie mieliśmy do czynienia z łamaniem przepisów wyborczych w takiej skali, jak w przypadku ostatnich wyborów".

Zdaniem Grabca, dzisiaj obowiązujące przepisy są wystarczające, żeby w przypadkach ewidentnych nie przyjąć sprawozdania. "Dowodów są dziesiątki, a wystarczy jeden, który pokazuje rażące naruszenie przepisów (…). Jeśli prezes partii może na pikniku wojskowym, finansowanym z pieniędzy publicznych, agitować wprost, to znaczy, że wszystko można".

PiS odpowiada na zarzuty

Podczas wczorajszej konferencji Prawa i Sprawiedliwości prezes partii Jarosław Kaczyński ocenił, że środowe posiedzenie będzie dniem próby dla polskiej demokracji.

"Mamy w pełni zatwierdzone sprawozdanie finansowe, nie ma tu żadnych zarzutów ze strony rewidenta i mamy taką sytuację, że fakty, które mogłyby być podstawą do jakichś działań, muszą mieć - przy tego rodzaju zarzutach - potwierdzenie sądowe, a żadnych takich potwierdzeń w tej chwili nie ma" - powiedział na konferencji prasowej.