IMGW wydało ostrzeżenia dla siedmiu województw. W których częściach Polski możemy spodziewać się dziś burz, silnych opadów deszczu, gradu?

Jak podaje IMGW, dziś burze prognozowane są w pasie od Warmii po Podkarpacie i Małopolskę ("1"), z największym prawdopodobieństwem w obszarze "1a" (patrz: mapa). Burzy można spodziewać się od godzin popołudniowych. Będą im towarzyszyły opady deszczu od 15 do 30 mm. Miejscami może wystąpić grad.

Zgodnie z informacjami zawartymi na mapie w strefie frontu atmosferycznego (obszar "2") będą występowały przeważnie jednostajne opady deszczu, chwilami o natężeniu umiarkowanym, ale nie można wykluczyć wbudowanych burz, które lokalnie będą podnosić sumy opadów do około 20 mm. Według prognozy IMGW izolowane burze możliwe są również za frontem, w chłodniejszej masie powietrza w rejonie środkowego Pomorza (obszar "3"). Będą im towarzyszyć opady deszczu do około 10 mm i porywy wiatru do 65 km/h; możliwy grad.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia. Co oznacza?

IMGW, nadając ostrzeżenie pogodowe pierwszego stopnia, przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Jak podaje Instytut, prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Możemy spodziewać się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecane są ostrożność, śledzenie komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.