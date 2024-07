O godzinie 8:16 w kopalni Rydułtowy w Rybniku należącej do Polskiej Grupy Górniczej doszło do mocnego, wysokoenergetycznego wstrząsu. W rejonie wybuchu pracowało 68 górników - poinformowała Aleksandra Wysocka-Siembiga na antenie Polsat News. Obecnie trwa wycofywanie załogi.

Europejsko-Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne wskazało, że wstrząs miał magnitudę 3,1 - odczuli go również pracownicy na powierzchni.

Rzeczniczka PGG uzupełniła, że 10 osób trafiło jak dotąd do szpitali. Portal RMF24 przekazał, że do tej pory wydobyto 15 górników, nie ma kontaktu z 12 osobami. – Część tych ludzi jest wyciągana, część jest wydobyta, do części jeszcze nie dotarły służby – zaznaczyła rzeczniczka spółki.

Małgorzata Koniarska z komendy w Wodzisławiu Śląskim potwierdziła w rozmowie z Polsat News, że doszło do wypadku. - Gromadzi się tam bardzo duży ludzi, ponieważ o wstrząsie dowiedziały się rodziny. Nasza praca polega na tym, by zapewnić drożny dojazd służb na miejsce - wskazała Koniarska.