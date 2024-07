Orlen i należąca do PGE Elektrociepłownia "Zielona Góra" podpisały kontrakt o wartości 6,3 mld zł na dostawy gazu ziemnego. Paliwo ma trafiać do bloku gazowo-parowego, który dostarcza ciepło dla mieszkańców Zielonej Góry i energię elektryczną do krajowej sieci elektroenergetycznej - podał koncern.

Orlen i Elektrociepłownia Zielona Góra podpisują kontrakt na dostawy gazu

"Orlen i Elektrociepłownia +Zielona Góra+ SA z Grupy Kapitałowej PGE podpisały umowę na dostawy gazu ziemnego" - poinformował we wtorek koncern. Jak wyjaśnił, kontrakt o wartości 6,3 mld zł zapewni paliwo do bloku gazowo-parowego, który dostarcza ciepło dla mieszkańców Zielonej Góry oraz energię elektryczną do krajowej sieci elektroenergetycznej.

Orlen zaznaczył, że zawarta umowa będzie obowiązywała od 2 lipca br. do 31 grudnia 2036 r. z możliwością skrócenia do 31 grudnia 2030 r. na zasadach określonych w dokumencie. Według koncernu "szacowany maksymalny wolumen dostawy paliwa gazowego w 12,5-letnim okresie kontraktowym wynosi 38 TWh".

Szczegóły umowy gazowej między Orlenem a Elektrociepłownią Zielona Góra

Jak podkreślił Orlen, sprzedaż paliwa będzie prowadzona w oparciu o giełdowe notowania gazu, z progami cenowymi powiązanymi z wolumenem odbioru.

Koncern wspomniał, że elektrociepłownia "Zielona Góra" to strategiczny klient Grupy Orlen, a "podpisana umowa stanowi przedłużenie dotychczasowej, długoletniej współpracy". Pierwszy kontrakt na sprzedaż gazu został podpisany w 2001 r., a dostawy paliwa realizowane są od 2004 r.

Multienergetyczna strategia Grupy Orlen i jej plany na przyszłość

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie, a także sieć stacji paliw, w tym również w Niemczech, na Słowacji, na Węgrzech i w Austrii. Rozwija jednocześnie segment wydobywczy węglowodorów, ropy i gazu, segment petrochemiczny oraz odnawialnych źródeł energii. Planuje również rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej. Do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

W 2023 r. zaktualizowano strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając jej priorytetowe cele po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Zgodnie z tym dokumentem, do końca dekady koncern planuje zainwestować ponad 320 mld zł. (PAP)