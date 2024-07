Minister zdrowia ostatecznie bierze się za jednorazowe papierosy i już w tym tygodniu przedstawić ma projekt ustawy. Przepisy, które pierwotnie miały wejść przed wakacjami, zaliczają poślizg, ale i tak budzą niepokój koncernów tytoniowych. Ich przedstawiciele wyjaśniają w Gazecie Prawnej, jak ministerialne pomysły mogą rozbić się o Unię Europejską. Kiedy zakaz wejdzie w życie?

Zakaz sprzedaży papierosów elektronicznych, które stały się wśród młodzieży prawdziwą plagą, był jednym ze sztandarowych pomysłów kierownictwa Ministerstwa Zdrowia. Jeszcze zimą w MZ zapewniano, iż zakaz wejdzie w życie jeszcze przed wakacjami, ale sztuka ta się nie udała.

Zakaz na papierosy. Minister podała konkrety

Zaplanowany przez MZ zakaz dotyczyć ma sprzedaży jednorazowych papierosów elektrycznych, które w ostatnich latach zyskały w Polsce wielką popularność. Tylko w 2023 r. sprzedano ich w naszym kraju 100 milionów sztuk, co stanowi już poważny problem zdrowotny. I mimo iż minister Izabela Leszczyna chciała, aby zakaz udało się uchwalić jeszcze przed wakacjami, natknęła się na problemy. Prac jednak nie zaprzestano i jak ustaliła Gazeta Prawna, ustawa gotowa była już pod koniec czerwca.

- W poniedziałek projekt staje na posiedzeniu zespołu programowania prac rządu i zostanie skierowany do konsultacji społecznych. Niestety ponieważ podlega notyfikacji, więc wejście w życie nie będzie tak szybkie, jak planowałam – powiedziała GP Izabela Leszczyna, minister zdrowia.

Na razie nie są znane szczegóły proponowanych regulacji, jednak sam fakt przymierzania się do jego wprowadzenia stawia Polskę w awangardzie krajów Unii Europejskiej. Wcześniej na taki krok odważyła się jedynie Belgia, uchwalając zakaz sprzedaży jednorazowych papierosów nikotynowych, ale również musiała skierować swe przepisy do sprawdzenia w UE. I musiała czekać rok na decyzję Komisji Europejskiej, która ostatecznie zgodziła się na wprowadzenie zakazu, jednak ten wejdzie w życie dopiero od przyszłego roku.

Koncerny protestują i wskazują na lukę w prawie

Patrząc na tempo, w jakim KE rozpatrywała belgijską prośbę, trudno się spodziewać, aby polski wniosek nie musiał odleżeć swego czasu na brukselskich biurkach. Nawet jeśli zdobędzie uznanie w oczach Komisji Europejskiej, to jak zwracają uwagę przedstawiciele koncernów tytoniowych, pozostaje do rozwiązania jeszcze jeden problem.

- Uważamy przy tym, że problem jednorazówek można rozwiązać mądrymi dodatkowymi regulacjami, jak na przykład uszczelnienie handlu online, a nie całkowitym zakazem, który może być nieefektywny ze względu na wspólny rynek unijny – wyjaśnia Michał Fura z British American Tobacco.

Podkreśla on jednocześnie, że w kwestii papierosów jednorazowych, to jego firma również stoi na stanowisku, że nie powinny być ona sprzedawane osobom niepełnoletnim, czego skrupulatnie starają się przestrzegać. Podobnego zdania jest kolejny z wielkich producentów tytoniowych na świecie – Philip Morris. Jego przedstawiciele podkreślają, że zainwestowali 12,5 mld dolarów w badania papierosów bezdymnych, które ich zdaniem stanowią „lepszą alternatywę dla dalszego palenia papierosów”. Nie podoba im się też sam pomysł zakazu.

- Jesteśmy przeciwni potencjalnemu zakazowi sprzedaży e-papierosów. Przebadane i wystandaryzowane produkty bezdymne, do których zaliczają się także e-papierosy, stanowią lepszą alternatywę dla dorosłych palaczy niż dalsze palenie papierosów, choć nie są wolne od ryzyka. Wspieramy przepisy skutecznie egzekwujące odpowiedzialną sprzedaż i marketing takich produktów, w tym ograniczające ich dostępność i atrakcyjność dla osób niepełnoletnich, które nie powinny mieć możliwości ich zakupu – przekazał Gazecie Prawnej koncern Philip Morris.

TSUE obali papierosowe pomysły UE?

Resort zdrowia zabrał się nie tylko za jednorazówki, ale wdrażając w życie tzw. dyrektywę tytoniową, przygotował już ustawę, wprowadzającą zakaz stosowania aromatów w nowatorskich wyrobach podgrzewanych. Przepisy te trafiły już do konsultacji i choć z punktu widzenia zdrowotnego taka regulacja wydawać może się zasadna, to eksperci zwracają uwagę na pewne kłopoty, jakie ona za sobą niesie. Z wyliczeń koncernów tytoniowych wynika bowiem, że aromaty te, od których państwo również pobiera akcyzę, odpowiadają za 1 mld zł rocznego wpływu do budżetu państwa.

Na tym jednak nie koniec, gdyż sama dyrektywa unijna, która zobowiązała Polskę i inne kraje do jej implementowania do naszego systemu prawnego, została zaskarżona do TSUE. Wyrok jeszcze nie zapadł.