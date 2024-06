Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych postanowiła zmienić Regulamin Sejmu, aby zapobiec sytuacjom, w których ukarani posłowie natychmiast wracają do funkcji w komisjach. Projekt zainspirowany jest sprawą posła PiS Marka Suskiego, który został ukarany przez komisję etyki za nieparlamentarne wypowiedzi.

Sejm rozważa zmiany w Regulaminie

W czwartek Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych zagłosowała za wprowadzeniem zmian w Regulaminie Sejmu. W czwartek proponowanymi zmianami zajął się też Sejm.

Obecnie, w przypadku, gdy wobec posła zasiadającego w komisji etyki poselskiej lub komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych podjęto określone w tych przepisach środki o charakterze dyscyplinarnym lub porządkowym, poseł traci członkostwo w tych komisjach.

Nowe przepisy dotyczące członkostwa w komisjach

Zgodnie z projektem zmian poseł, wobec którego podjęto takie środki, nie będzie mógł się ubiegać o członkostwo w komisji etyki lub komisji regulaminowej przez okres 6 miesięcy.

Wiceprzewodniczący komisji Tomasz Głogowski (KO), mówił, że nikt do tej pory nie podnosił, że wykluczenie z komisji regulaminowej i etyki ukaranych posłów, to niesłuszny zapis i należy go zmienić. "Więc jeśli zgadzamy się, że taki zapis powinien funkcjonować, to nie zgadzajmy się na fikcję, że ktoś zostanie wykluczony, a dwa dni później przywrócony" - poinformował.

Inicjatywa zmian inspirowana przypadkiem posła Marka Suskiego

Odpowiadając na pytanie Elżbiety Witek (PiS) Głogowski potwierdził, że projekt zmian "jest inspirowany sprawą posła PiS Marka Suskiego, który został ukarany przez komisję etyki za mocno nieparlamentarne wypowiedzi". "Ten projekt regulaminu Sejmu jest zgłoszony po to, aby poseł Suski nie podnosił co posiedzenie Sejmu, że ktoś mu robi krzywdę, bo nie chce go powołać w skład komisji regulaminowej, z której został wykluczony w wyniku kary. Oczywiście będzie to dotyczyło wszystkich posłów" - podkreślił.

Przewodniczący komisji Jarosław Urbaniak (KO) powiedział, że "przez lata obowiązywania tego przepisu regulaminowego, nikomu z żadnej stron sceny politycznej, nie przyszło do głowy, że jeśli został ukarany przez komisję etyki, zamiast posypać sobie głowę popiołem, żądał przywrócenia po dwóch dniach do komisji regulaminowej". "Spotykamy się, aby zmienić regulamin Sejmu z powodu łamanie obyczajów sejmowych i bezwstydu jednego posła" - podkreślił.

Konsekwencje dla posłów ukaranych przez komisję etyki

Według Kazimierza Smolińskiego (PiS) należy doprecyzować od kiedy obowiązywałaby utrata członkostwa w komisji. Smoliński zapowiedział, że złoży taką poprawkę w drugim czytaniu.

W lutym komisja etyki ukarała zwróceniem uwagi posła PiS Marka Suskiego - za wypowiedź na antenie Radia Plus pod koniec grudnia ub. roku. Suski na zakończenie rozmowy życzył wówczas słuchaczom miłego dnia "mimo pogody pod zdechłym Tuskiem". (PAP)

Komentarz autorów

Autor: Olga Łozińska

oloz/ par/