Nie wszyscy z tamtej strony ślepo wierzą w to, że szef PO Donald Tusk poprowadzi Polskę do dobrobytu; apelujemy do wszystkich posłów, którzy w sercu mają interesy naszych obywateli, aby zagłosowali za rządem PiS - powiedział w Sejmie wiceszef klubu PiS Marek Suski.

Suski zaapelował do wszystkich posłów

W trakcie konferencji prasowej w Sejmie Suski był pytany przez dziennikarzy m.in. czy premierowi Mateuszowi Morawieckiemu ciężko będzie uzyskać większość podczas przyszłotygodniowego głosowania nad wotum zaufania dla jego rządu. "Będziemy się starać" - odparł poseł PiS. "Jak widzimy po tej aferze wiatrakowej, nadchodzi rząd, który będzie reprezentował interesy zagranicznych firm, a nie Polski" - ocenił.

Suski zaapelował jednocześnie "do wszystkich posłów, którzy w sercu mają interesy naszych obywateli, aby zagłosowali za rządem PiS".

Polityk wyraził też przekonanie, że "nie wszyscy z tamtej strony ślepo wierzą w to, że Donald Tusk poprowadzi Polskę do dobrobytu". "Bo, jak widać, prowadzi do katastrofy" - dodał.

Andrzej Duda zaprzysiągł nowy rząd

Pod koniec listopada prezydent Andrzej Duda zaprzysiągł nowy rząd Mateusza Morawieckiego, utworzony po wyborach parlamentarnych w tzw. pierwszym kroku konstytucyjnym. Premier w poniedziałek 11 grudnia przedstawi Sejmowi exposé z wnioskiem o udzielenie rządowi wotum zaufania. Jeśli go nie uzyska - a klub PiS ma 191 posłów, co nie daje większości - inicjatywę ws. wyboru premiera i rządu przejmie Sejm.

Większość 248posłów ma koalicja KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy; jej kandydatem na premiera jest Donald Tusk.

Sejm wybiera Prezesa Rady Ministrów oraz proponowanych przez niego członków Rady Ministrów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.