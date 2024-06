"O ile handel receptami w Internecie co do zasady będzie rozproszony, to są daleko idące podejrzenia, że mamy do czynienia z działalnością grup przestępczych, które w ten sposób wyprowadzają substancje kontrolowane z legalnego łańcucha dystrybucji w celu dalszego wykorzystania już niezgodnie z prawem" – powiedział i poinformował, że w związku z tym GIF współpracuje z Centralnym Biurem Śledczym Policji.