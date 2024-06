Środki z Krajowego Planu Odbudowy będą miały wpływ na wychodzenie Polski z deficytu budżetowego - powiedziała w czwartek w TVP Info minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Szefowa MFiPR, pytana jakie znaczenie KPO będzie miało w kontekście nałożenia na Polskę procedury nadmiernego deficytu, wskazała, że inwestycje są najlepszym sposobem nakręcania gospodarki przy konieczności zachowania dyscypliny budżetowej.

W jej ocenie, środki te przyczynią się do utrzymania tempa wzrostu PKB, pod warunkiem, że inwestycje z KPO zostaną przeprowadzone tak, by służyły kolejnym pokoleniom. "Tak, żeby ci, którzy w ramach zawieranych kontaktów, inwestują w solary czy pompy ciepła, odczuwali korzyści w kolejnych latach" - wyjaśniła. Zaznaczyła, że KPO to ogromny zastrzyk fiansowy, który tworzy miejsca pracy, nakręca konsumpcję. "Najlepszym sposobem wychodzenia z deficytu budżetowego jest nakręcanie gospodarki przez rozwój, przez inwestycje. KPO jest jednym z głównych elementów tego rozwoju" - podkreśliła.

Terminy wypłat z KPO

W poniedziałek Pełczyńska-Nałęcz informowała, że MFiPR wynegocjowało z Komisją Europejską ok. 95 proc. zadań, jakie dla rewizji KPO dostało w mandacie negocjacyjnym od rządu. "Zakończymy rewizję do końca lipca lub początku sierpnia. W końcu sierpnia lub na początku września składamy drugi i trzeci wniosek o wypłatę środków z KPO. Pieniądze z tego tytułu będą do końca roku" - mówiła szefowa MFiPR.

Pod koniec kwietnia br. rząd przyjął uchwałę w sprawie zmiany KPO. Jak podkreślono wówczas w komunikacie KPRM, rewizja KPO była konieczna ze względu na opóźnienia i zaległości pozostawione przez poprzedni rząd. "Pieniądze będą zainwestowane m.in. w zieloną transformację gospodarki, rozwój technologiczny, rozwiązania cyfrowe oraz poprawę dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych" - informowano. Dodano, że zaproponowane zmiany mają przyczynić się do lepszej realizacji działań m.in. w obszarach: zielonej transformacji, "inteligentnego" i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, opieki zdrowotnej, transformacji cyfrowej, polityki na rzecz dzieci i młodzieży.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy Polska ma otrzymać 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek. Zgodnie z celami UE znaczna część budżetu KPO ma zostać przeznaczona na cele klimatyczne (46,6 proc.), transformację cyfrową (21,3 proc.), a także na reformy socjalne (22,3 proc.).

Procedura nadmiernego deficytu

19 czerwca br. KE opublikowała sprawozdanie dotyczące państw członkowskich, w którym oceniła ich deficyt. W ocenie Komisji wszczęcie procedury nadmiernego deficytu jest uzasadnione wobec: Belgii, Francji, Włoch, Węgier, Malty, Polski i Słowacji. Sprawozdanie stanowi pierwszy krok w procedurze nadmiernego deficytu, Komisja przekaże rekomendacje w sprawie uruchomienia procedury Radzie UE, w tym wypadku ministrom finansów krajów członkowskich, którzy spotkają się 16 lipca. (PAP)

autorka: Ewa Wesołowska

