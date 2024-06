Chińczycy znoszą krótkoterminowe wizy dla Polaków, ale czy mogą na to samo liczyć z polskiej strony? Zdaniem ekspertów, w stosunkach międzynarodowych najczęściej stosowana jest tzw. zasada wzajemności, ale jednak nie w tym wypadku. Jak ustaliła Gazeta Prawna, Chińczycy za wjazd do Polski nadal będą musieli zapłacić i to nawet więcej, niż rok temu.

Z wizytą prezydenta Andrzeja Dudy w Chinach zbiegła się decyzja chińskich władz o zniesieniu krótkoterminowych wiz dla Polaków, co ucieszyło nie tylko potencjalnych turystów, ale też osoby, jeżdżące do Chin w interesach.

Chiny znoszą wizy dla Polaków

Decyzja chińskich władz oznacza, że każdy, kto planuje wypad do Chin, jednak nie dłuższy niż 15 dni, będzie mógł zaoszczędzić na wizie nawet kilkaset złotych. I choć symbolicznie zapadła ona w chwili odwiedzin prezydenta Andrzeja Dudy w Państwie Środka, to wpisuje się ona w szerszą strategię Chin otwierania się na państwa świata. Jest to dla nich o tyle ważne, że po pełnym lockdownie z czasów pandemii, państwo to zamierza znów zachęcić obcokrajowców do odwiedzania go i prowadzenia tam interesów. Dlatego też, już kilka miesięcy wcześniej, podobnymi ułatwieniami objęto kilkanaście europejskich krajów, w tym Niemcy, Francję i Włochy.

Znawcy tematyki dyplomatycznej nie mają wątpliwości, że jest to przyjacielski gest w stronę Polski. Nie wykluczają jednak, że za podobny ukłon w naszą stronę Chiny oczekiwałyby czegoś w zamian.

- W dyplomacji generalnie rzecz biorąc obowiązuje zasada wzajemności i oczywiście idealnym rozwiązanie byłoby to, aby obydwie strony w tym samym czasie zniosły wizy. Jeśli znajdujemy się w gronie kilkunastu europejskich państw, dla których Chiny zniosły wizy, to ja bym odczytał ten gest jako pewien ukłon – mówi Gazecie Prawnej dr Janusz Sibora, historyk dyplomacji i znawca protokołu dyplomatycznego.

Chińczycy nie dostaną prezentu. Drożej za wizy

Okazuje się jednak, że niekoniecznie tak się stanie w przypadku Polski i nic nie wskazuje na to, że za swój gest Chińczycy doczekają się z naszej strony jakiejś miłej odpowiedzi. Jak poinformowało Gazetę Prawną Ministerstwo Spraw Zagranicznych, chińskie zniesienie obowiązku wizowego dla obywateli RP „ma charakter jednostronny i tymczasowy”. Resort wyjaśnia też, że przywilej ten wpisuje się w szerszą politykę chińską wobec europejskich państw.

„Polska i Chiny nie prowadziły i w najbliższej przyszłości nie planują prowadzić rozmów o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego na pobyty o charakterze biznesowym i turystycznym” – rozwiewa wszelkie dywagacje na temat wiz dla Chińczyków polskie MSZ.

I nie tylko Chińczycy nie dostaną od nas podobnego prezentu, ale też od czerwca chcąc przyjechać do Polski na podstawie wizy krajowej (kategoria D), będą musieli zapłacić jeszcze więcej. Stać ma się to za sprawą podwyżki opłat konsularnych za wydanie tego typu wiz, jaką przygotował resort dyplomacji. Opłata za wydanie polskiej wizy wzrosnąć ma 80 do 135 euro, a ruch ten tłumaczy się koniecznością walki z nielegalną migracją, bowiem wiza krajowa dawała obcokrajowcom więcej przywilejów niż wiza Schengen. Dodatkowym powodem podwyżek opłat za wizę, w ocenie MSZ, jest wzrost kosztów administracyjnych.