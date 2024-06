Szykujemy ustawę dotyczącą Funduszu Dopłat, gdzie będzie kwestia dotycząca remontów i budowy akademików; ustawa już jest gotowa - powiedział w Radiu Zet minister nauki Dariusz Wieczorek. Dodał, że w czwartek ustawa prawdopodobnie trafi pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów. Wieczorek oznajmił, że dzisiejsze zapotrzebowanie jest na poziomie 2,5 miliarda złotych.

"Szykujemy ustawę dotyczącą Funduszu Dopłat, gdzie będzie kwestia dotycząca remontów i budowy akademików przy współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego" - powiedział Wieczorek. Dodał, że ustawa jest już gotowa i w tym momencie jest po uzgodnieniach międzyresortowych; w czwartek prawdopodobnie trafi na Komitet Stały Rady Ministrów.

Wieczorek o środkach finansowych na akademiki

Minister nauki zaznaczył, że kluczową kwestią będzie ilość środków finansowych, które będą w budżecie funduszu. "Dzisiaj jest to miliard złotych; my sugerujemy, żeby to podwyższyć do kwoty 5 miliardów rocznie" - oznajmił. "Na budowę mieszkań komunalnych i na remonty i budowę akademików mielibyśmy 5 miliardów złotych" - doprecyzował.

Minister oznajmił, że dzisiejsze zapotrzebowanie jest na poziomie 2,5 miliarda złotych. Dodał, że gdyby co roku pół miliarda złotych było przeznaczane tylko na akademiki, to w ciągu czterech lub pięciu lat problem byłby rozwiązany. Liczba dostępnych dla studentów miejsc w akademikach, która aktualnie wynosi 70 tysięcy mogłaby wówczas zostać podwojona. "Marzy mi się, żeby te 150 tysięcy miejsc w akademikach było" - oświadczył.

Fundusz Dopłat

Fundusz Dopłat służy wsparciu samorządów przy budowie mieszkań komunalnych i socjalnych. Jest zasilany rezerwą celową budżetu państwa.

Wieczorek o proteście propalestyńskim na UW

Minister odniósł się również do wydarzeń z 12 czerwca, kiedy to - wobec radykalizacji protestu propalestyńskiego na Uniwersytecie Warszawskim - na Kampusie Głównym uczelni interweniowała policja.

"Ja nie mam wątpliwości - każdy ma prawo do protestu i protestowania i w tym zakresie nie wolno niczego ograniczać, natomiast nie może się to odbywać kosztem innych czy zagrożenia dla innych osób. Jeżeli takie zagrożenie wystąpiło, to taką decyzję (o wezwaniu policji) rektor podjął" - powiedział minister.

"Musiała być to sprawa bardzo poważna, jeżeli tak doświadczona osoba, o takim autorytecie, taką decyzję podejmuje. Skoro taką decyzję podjął, to wspieram tu pana rektora, zresztą też mu to powiedziałem. Bierze oczywiście za to odpowiedzialność, natomiast na pewno miał ku temu powody" - zaznaczył Wieczorek.

Wieczorek o losach Osiedla Przyjaźń

Szef resortu nauki został zapytany również o losy Osiedla Przyjaźń. "Wczoraj odbyło się spotkanie w sprawie Osiedla Przyjaźń, czyli słynnych Jelonek; zapadła decyzja - ratujemy Jelonki - oznajmił. - Po to, żeby było tam osiedle akademickie, żeby studenci mieli gdzie mieszkać (...) W tej chwili już wiemy, co mamy robić, wiemy, jak to wszystko ma wyglądać".