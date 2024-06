Sejm nie przychylił się w piątek do wniosku o niezwłoczne przejście do drugiego czytania prezydenckiego projektu o strukturze dowodzenia. Projektowane przepisy, zakładające m.in. powołanie nowego Dowództwa Połączonych Rodzajów Sił Zbrojnych, trafią do sejmowej komisji obrony.

Sejm skierowuje projekt do komisji

Przeciwko wnioskowi o niezwłoczne przejście do drugiego czytania opowiedziało się 399 posłów. Za zagłosowało dziewięciu, zaś od głosu wstrzymało się czterech. "Ten projekt zawiera tyle wad, że musimy skierować go do komisji (...) Tylko z szacunku dla instytucji projektodawcy nie wyrzucamy go z wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu" - mówił przed głosowaniem poseł KO Paweł Suski.

Prezydencki projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa został wniesiony do Sejmu po raz pierwszy w sierpniu 2023 r. Ponieważ Izba nie zajęła się nim przed wyborami, projekt wymagał ponownego złożenia w nowej kadencji.

Projekt zakłada włączenie marszałków Sejmu i Senatu w system kierowania obroną państwa oraz w system stałych dyżurów, który zapewniłby im świadomość sytuacyjną w sprawach związanych z bezpieczeństwem państwa.

W odniesieniu do systemu dowodzenia armią przewiduje natomiast, że Dowództwo Generalne i Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych zostaną przekształcone w Dowództwo Połączonych Rodzajów Sił Zbrojnych; przywrócone zostaną dowództwa poszczególnych RSZ – sił lądowych, powietrznych, morskich, specjalnych i WOT; przewiduje też utworzenie – podległych własnym dowódcom – komponentów wojsk medycznych, cybernetycznych i wsparcia. Szef Sztabu Generalnego WP – któremu będzie podlegał dowódca sił połączonych - ma odpowiadać za przygotowanie stanowiska naczelnego dowódcy sił zbrojnych (obecnie jest to zadaniem dowódcy operacyjnego).

Cel projektu: usprawnienie procesów decyzyjnych

Jak wskazano w uzasadnieniu, "proponowane zmiany mają na celu zlikwidowanie zidentyfikowanych niejasności w obszarach kompetencyjnych organów władzy publicznej oraz organów wojskowych, likwidację obszarów uznaniowości w procesach decyzyjnych i tym samym zapewnienie przestrzegania", jak również właściwą realizację artykułu konstytucji mówiącego o cywilnej i demokratycznej kontroli Sił Zbrojnych RP.

"Rozwiązania są odpowiedzią na zmiany w środowisku bezpieczeństwa, w tym nowe formy zagrożeń ze strony Federacji Rosyjskiej, kierowanych przeciwko Polsce oraz pozostałym państwom Unii Europejskiej i NATO" - uzasadniało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w maju tego roku.