Wojsko ma prawo i obowiązek używania uzbrojenia etatowego, gdy dochodzi do zamachu na Rzeczpospolitą, a my mamy obowiązek dostarczyć żołnierzowi takich rozwiązań prawnych, w których on nie będzie miał żadnych wątpliwości, że może albo nie wolno mu użyć tego uzbrojenia - powiedział szef BBN Jacek Siewiera. Dziś w Sejmie ma odbyć się pierwsze czytanie prezydenckiego projektu o uprawnieniach wojska.