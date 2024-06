Policjanci rozpoczęli szkolenie żołnierzy Wojska Polskiego pełniących służbę na polsko-białoruskiej granicy. „Doświadczenia płynące z radzenia sobie z grupami osób, które zachowują się agresywnie i posiadają niebezpieczne przedmioty, jak na przykład noże, wykorzystamy na granicy. Do tej pory w sposób należyty tego nie zrobiono” – mówił wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.

Policja wspiera granicę

Od prawie tygodnia, około 250 policjantów Oddziałów Prewencji Policji udziela wsparcia funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz żołnierzom w ochronie polsko-białoruskiej granicy. Policjanci oprócz tego, że biorą aktywny udział w odpieraniu presji migracyjnej, zaangażowani są w szkolenie zarówno żołnierzy, jak i strażników granicznych do działania w pododdziałach zwartych. W zeszłym tygodniu rzecznik komendanta głównego Policji mł. insp. Katarzyna Nowak w rozmowie z InfoSecurity24.pl informowała, że szkolenia te będą odbywać się w trakcie służby, ale też na terenie Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku.

Komendant główny Policji insp. Marek Boroń poinformował, że szkolenia już się rozpoczęły. W weekend spotkał się on z funkcjonariuszami pełniącymi służbę na granicy polsko-białoruskiej. „My, używając tych środków przymusu bezpośredniego, działamy w szyku bojowym, w związku z powyższym jest nas więcej, idziemy bezpośrednio w miejsce, gdzie jest próba przejścia tej granicy i używamy tych środków adekwatnie do sytuacji. W związku z powyższym tego samego uczymy żołnierzy i funkcjonariuszy SG” – podkreślał szef Policji.

Mroczek: Będzie zmiana taktyki żołnierzy na granicy

Wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Czesław Mroczek również komentował działania podejmowane na granicy, wskazując na konieczność zmiany taktyki działania żołnierzy i funkcjonariuszy. „Musimy dokonać zmiany w sposobie działania, w taktyce działania naszych żołnierzy i funkcjonariuszy. To nie było robione wcześniej. Będą mieli właściwe wyposażenie z punktu widzenia ochrony osobistej, środki przymusu bezpośredniego. W szczególności chodzi o ochronę osobistą taką, jakiej używają policjanci podczas starć z grupami agresywnych osób posiadających jakieś niebezpieczne przedmioty” – powiedział wiceszef resortu.

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej

Służby zmieniają sposób działania na granicy, aby lepiej radzić sobie z narastającymi wyzwaniami. Policja rozpoczęła intensywne szkolenia żołnierzy, aby przygotować ich do skutecznego odpierania presji migracyjnej i zarządzania sytuacjami, w których mają do czynienia z agresywnymi grupami. Nowe taktyki i wyposażenie, które są obecnie wdrażane, mają na celu poprawę bezpieczeństwa i skuteczności działań służb na granicy. Jak podkreśla Czesław Mroczek, wiceszef MSWiA, przygotowanie się do zagrożeń jest kluczowe, a zmiany te mają na celu zapewnienie lepszej ochrony granicy oraz personelu tam działającego.