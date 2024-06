Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. PKW podała oficjalne wyniki. Koalicja Obywatelska utrzymuje prowadzenie, ale jej przewaga nad PiS-em ostatecznie zmalała. Urósł także wynik Konfederacji. Frekwencja wyniosła 40,65 proc.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024: Wyniki PKW

Koalicja Obywatelska uzyskała 37,06 procent poparcia – wynika z pełnych danych, które opublikowano na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 36,16 procent. Trzecie miejsce przypadło Konfederacji, którą poparło 12,08 procent wyborców. Trzecia Droga uzyskała 6,91 proc., a Lewica z poparciem na poziomie 6,3 proc.

Konferencja prasowa PKW – rekordowy termin ogłoszenia wyników

W poniedziałek, o godz. 10.30 podczas konferencji prasowej Państwa Komisja Wyborcza podała zbiorcze wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego.

– W wyborach do Parlamentu oddano 11 829 725 głosów, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 40,65 proc. Była więc wysoka, zwłaszcza biorąc pod uwagę wybory do PE w latach 2004-2014, gdy nie przekraczała 25 proc. – przekazał Sylwester Marciniak, przewodniczący PKW. Podkreślając, że mamy rekordowy termin ogłoszenia wyników wyborów.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024: Wyniki komitetów wyborczych

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej PKW przekazała zbiorcze wyniki, jaki uzyskały poszczególne komitety. Wyglądają one następująco:

KKW Koalicja Obywatelska – 37,06 proc.,

KW Prawo i Sprawiedliwość – 36,16 proc.,

KW Konfederacja Wolność i Niepodległość – 12,08 proc.,

KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe – 6,91 proc.,

KKW Lewica – 6,30 proc.,

KW Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy – Normalna Polska w Normalnej Europie – 0,93 proc.,

KW Komitet Wyborczy Polexit – 0,25 proc.,

KW Normalny Kraj – 0,17 proc.,

KW Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców – 0,08 proc.,

KW Ruch Naprawy Polski – 0,04 proc.,

KW Wyborców Głos Silnej Polski – 0,02 proc.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024: Podział mandatów

Podział mandatów po niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego jest następujący:

Koalicja Obywatelska – 21

Prawo i Sprawiedliwość – 20

Konfederacja – 6

Trzecia Droga – 3

Lewica – 3

Frekwencja wyborcza

Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyniosła 40,65 proc.

W niedzielę, 9 czerwca Państwowa Komisja Wyborcza dwukrotnie podała dane o frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Do godz. godz. 12.00 frekwencja wyniosła 11,66 proc., natomiast do godz. 17.00 wydano 8 mln 101 tys. karty do głosowania, co dawało frekwencję 28,20 proc. Ostateczny jej wynik to nieco ponad 40 proc.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024: Kogo wybieraliśmy?

W tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego do zagospodarowania było 720 mandatów. To o 15. więcej w porównaniu z poprzednimi wyborami. Kadencja wybranych w czerwcu eurodeputowanych będzie trwała pięć lat i zakończy się w 2029 r. Polska jest piątym z kolei państwem członkowskim z największą ilością posłów. Nasz kraj będzie w tej kadencji Parlamentu Europejskiego reprezentowało 53. eurodeputowanych.