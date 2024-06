W najbliższą niedzielę, 9 czerwca wybierzemy 53. europosłów, którzy do 2029 r. będą reprezentowali Polskę w Parlamencie Europejskim. Jak oddać ważny głos? O czym należy pamiętać? Oto trzy najważniejsze kroki.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024: Kiedy głosowanie?

Rada Europejska w wydanym 22 maja 2023 r. komunikacie potwierdziła, że wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w terminie 6–9 czerwca 2024 r. W Polsce zgodnie z treścią Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. dzień wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego został wyznaczony na niedzielę, 9 czerwca 2024 r.

/> />

Głosowanie – krok pierwszy: potwierdzenie tożsamości

Niedzielne głosowanie odbędzie się w lokalach wyborczych, które będą czynne od godziny 7.00 rano do godziny 21.00.

– Po przybyciu do lokalu wyborczego należy okazać komisji wyborczej dokument umożliwiający potwierdzenie tożsamości. Może to być paszport lub dowód osobisty w formie fizycznej bądź za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Po weryfikacji, czy dana osoba znajduje się w spisie wyborców, komisja wyborcza wyda kartę do głosowania, a wyborca musi potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem – wyjaśnia w rozmowie z Gazetą Prawną Milena Hęglewicz, radca prawny, Russell Bedford Dmowski i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka.

Głosowanie – krok drugi: karta do głosowania

W następnym kroku otrzymujemy kartę do głosowania.

–Wyborca otrzyma jedną kartę do głosowania. Przed przystąpieniem do głosowania, należy upewnić się, czy znajduje się na niej pieczęć obwodowej komisji wyborczej, a także wydrukowany odcisk pieczęci okręgowej komisji wyborczej. Bez tego karta będzie nieważna – mówi radca prawny Milena Hęglewicz.

Niestety nieważna karta do głosowania, czyli taka bez pieczęci okręgowej komisji wyborczej może się pojawić.

– Odbierając kartę od komisji obwodowej, należy sprawdzić, czy jest ona opatrzona pieczęcią komisji wyborczej. Może się bowiem zdarzyć, że członkowie komisji mając do ostemplowania setki, a nawet tysiące kart, jakąś pominą, a tymczasem karta bez pieczęci jest nieważna – zauważa w rozmowie z Gazetą Prawną dr Patryk Kuzior, adiunkt Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Głosowanie – krok trzeci: oddanie głosu

Zasady oddania ważnego głosu zawarte zostały w Ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.

– Głosowanie odbywa się na urzędowej karcie wyborczej, na której głos oddajemy poprzez umieszczenie znaku "x" w kratce przy nazwisku jednego wybranego kandydata. Znak "x" rozumiany jest według przepisów Kodeksu wyborczego jako co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki. Nie ma więc znaczenia, czy postawiony przez nas znak faktycznie odpowiada literze "x" czy też bardziej przypomina krzyżyk, ważne, by członkowie komisji obwodowej, która będzie ustalała wynik głosowania, mogli dostrzec na wyjętej z urny karcie narysowane przez wyborcę linie, które przecinają się w kratce – tłumaczy dr Patryk Kuzior.

Ważne jest również to, ile "x" postawimy w karcie do głosowania.

– Musimy pamiętać, że dysponujemy tylko jednym głosem, więc możemy postawić "x" tylko w jednej kratce przy wybranym kandydacie – przypomina dr Kuzior.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024: Kiedy oddany głos jest nieważny?

Jeśli osoba uprawniona do głosowania nie zastosuje się do ustawowych wytycznych dotyczących prawidłowości głosowania, wówczas jej głos nie będzie ważny. Warto przypomnieć, że głos będzie nieważny w sytuacji, gdy:

znak "x" nie zostanie postawiony w kratce przy żadnym nazwisku,

znak "x" zostanie postawiony w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata,

zostanie postawiony inny znak niż "x", np. kółko, gwiazdka, haczyk,

zostanie zamalowana kratka przy nazwisku kandydata,

wokół kratki przy nazwisku kandydata zostanie zakreślony np. okrąg.

– Zasady oddania ważnego głosu będą również wydrukowane na dole karty do głosowania – uspokaja mec. Hęglewicz.

Państwowa Komisja Wyborcza edukuje

Państwowa Komisja Wyborcza przygotowała cykl materiałów poświęconych wyborom do Parlamentu Europejskiego. Komunikaty, w postaci krótkich filmów instruktażowych, zostały zamieszczone m.in. na oficjalnym kanale PKW na platformie YouTube. Jest wśród nich także materiał pt.: "Jak oddać ważny głos?", który w trwającej nieco ponad minutę zwięzłej formule, prezentuje najważniejsze informacje dotyczące tematu.