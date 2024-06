W śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości prokurator przedstawił ks. Michałowi O. dwa nowe zarzuty, które dotyczą popełnienia przestępstwa "prania pieniędzy" - poinformował w środę rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.

Podejrzany o pranie pieniędzy i utrudnianie postępowania

"Prokurator zarzucił podejrzanemu, że w latach 2020-2021 dokonywał czynności mających na celu udaremnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków uzyskanych w ramach umowy zawartej przez Fundację Profeto z Funduszem Sprawiedliwości na budowę ośrodka +Archipelag+ w Wilanowie" - przekazał prok. Nowak.

Dodał, że ks. Michał O., czynów tych miał się dopuścić wspólnie i w porozumieniu z Piotrem W., prezesem TISO sp. z o.o., będącym wówczas głównym wykonawcą we wspomnianym ośrodku. Jak przekazała prokuratura, podejrzany doprowadził do podpisania umowy najmu gruntu, na którym prowadzona była budowa ośrodka, na podstawie której firma TISO sp. z o.o. wynajęła od Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego, która była właścicielem nieruchomości, jej części.

Przelewy finansowe i ukrywanie pochodzenia środków

"Drugim współwłaścicielem nieruchomości była Fundacja Profeto reprezentowana przez Michała O." - przekazał rzecznik PK.

Dodał, że w wykonaniu powyższej umowy i zawartego później aneksu firma TISO sp. z o.o. przelała na konto bankowe Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego środki o łącznej kwocie 3 650 000 zł. Kwotę tę, jak podaje PK, podejrzany Michał O. przelał na rachunek Fundacji Profeto, "tym samym utrudniając stwierdzenie ich pochodzenia z przestępstwa dokonanego na szkodę Funduszu Sprawiedliwości".

Odmowa przyznania się do winy oraz środek zapobiegawczy

Rzecznik PK dodał, że przesłuchany uzupełniająco podejrzany Michał O. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. "Wobec podejrzanego stosowany jest środek w postaci tymczasowego aresztowania" - przypomniał prok. Nowak.

Zespół śledczy powołany do zbadania nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości

Pod koniec stycznia prokurator generalny Adam Bodnar utworzył zespół śledczy w Prokuraturze Krajowej do zbadania prawidłowości zarządzania i wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości, powołanego do zapewnienia natychmiastowej i bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. W skład zespołu wchodzi pięciu prokuratorów. 19 lutego wszczęte zostało śledztwo ws. nieprawidłowości zarządzania i wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Jak przekazała PK, w ciągu kilku tygodni śledztwa prokuratorzy uzyskali bardzo obszerny materiał dowodowy, w tym dokumentację i zeznania świadków. Łącznie materiał ten obejmuje 99 tomów akt. Do sprawy dołączono kilka innych postępowań, które były wcześniej prowadzone, w tym dotyczące zakupu oprogramowania "Pegasus".

Stawianie zarzutów urzędnikom Ministerstwa Sprawiedliwości

Łącznie prokuratura postawiła w tej sprawie zarzuty siedmiu osobom, z których trzy trafiły do aresztu. Podejrzani to m.in. byli i obecni urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości, zajmujący się funduszem, którego głównym celem, w założeniu, jest pomoc ofiarom przestępstw.

Zarzuty w końcu marca usłyszał m.in. ks. Michał O. beneficjent środków z FS z fundacji "Profeto". Dotyczyły one tego, że podejrzane osoby działając wspólnie i w porozumieniu doprowadziły do udzielenia wsparcia finansowego fundacji, mimo że fundacja ta nie spełniała warunków formalnych i merytorycznych do uzyskania dotacji. Jak poinformowała w środę PK, 4 czerwca zarzuty dla O. zostały uzupełnione.

Przeszukania związane ze śledztwem w kilkudziesięciu miejscach

W związku ze śledztwem w kilkudziesięciu miejscach w kraju ABW wraz z prokuratorami przeprowadziła przeszukania, m.in. w domu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Wniosek o uchylenie immunitetu Michałowi Wosiowi i inne działania prokuratury

Ponadto prokuratura przekazała do marszałka Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu byłemu wiceszefowi MS, a obecnie posłowi PiS Michałowi Wosiowi m.in. w związku z jego decyzją wydania 25 mln zł na zakup oprogramowania Pegasus. Woś, będąc wiceministrem sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy, złożył we wrześniu 2017 r. do resortu finansów wniosek o zmianę planu finansowego Funduszu Sprawiedliwości - chodziło o kwotę 25 mln zł, które trafiły do Centralnego Biura Antykorupcyjnego i zostały wykorzystane na zakup Pegasusa.

Poza wnioskiem o uchylenie immunitetu Wosiowi Prokuratura Krajowa, która prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowości w nadzorze i wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości, przygotowuje kolejne wnioski o uchylenie immunitetu dotyczące innych polityków Suwerennej Polski. Według doniesień medialnych mają one dotyczyć posłów PiS Dariusza Mateckiego i Marcina Romanowskiego (także byłego wiceszefa MS).(PAP)

autorzy: Marcin Chomiuk, Marcin Jabłoński

mchom/ mja/ agz/ mow/