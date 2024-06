Od 1 czerwca żołnierze ponownie mogą używać materiałów wybuchowych podczas szkoleń, jak poinformował Sztab Generalny Wojska Polskiego. Zakaz ten obowiązywał przez kilka tygodni po serii nieszczęśliwych wypadków, w wyniku których zginęło kilku polskich żołnierzy. Teraz ma być bezpieczniej dzięki wprowadzeniu „Tymczasowej metodyki zarządzania ryzykiem w szkoleniu”.

Na wiosnę miała miejsce seria tragicznych wypadków podczas szkoleń, w wyniku których zginęło kilku żołnierzy, w tym dwóch saperów z 5 Pułku Chemicznego oraz dwóch żołnierzy podczas ćwiczeń poligonowych w Drawsku. Zginęli także żołnierze wojsk specjalnych oraz jeden żołnierz z Hiszpanii. W odpowiedzi na te zdarzenia, wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz nakazał Sztabowi Generalnemu przegląd procedur i warunków bezpieczeństwa. Do czasu zakończenia tego przeglądu wstrzymano szkolenia z użyciem materiałów bojowych, z wyjątkiem patroli saperskich, szkoleń żołnierzy ukraińskich w ramach misji EUMAM, wojsk specjalnych oraz przygotowań do misji zagranicznych.

Wojsko wraca do ćwiczeń wybuchowych

Po przeprowadzeniu przeglądu, wprowadzono „Tymczasową metodykę zarządzania ryzykiem w szkoleniu”. Od 1 czerwca żołnierze mogą wrócić do normalnych szkoleń poligonowych, w tym z użyciem materiałów bojowych. Płk Joanna Klejszmit poinformowała, że przygotowano mentorów w poszczególnych rodzajach sił zbrojnych, którzy przeprowadzili szkolenia w zakresie nowej metodyki. W czerwcu odbędą się również warsztaty, na których przygotowywani będą audytorzy behawioralni bezpieczeństwa szkolenia. Żołnierze będą uczyć się oceniać i minimalizować ryzyko oraz odróżniać dobre i złe praktyki podczas ćwiczeń.

Zarządzanie ryzykiem w szkoleniu wojskowym

Do końca września wszystkie obserwacje i wnioski z eksperymentalnych warsztatów zostaną zebrane, co posłuży do opracowania „Metodyki zarządzania ryzykiem w szkoleniu”, która ma obowiązywać od 1 października. Generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego WP, zdecydował o utworzeniu zarządu szkolenia P-7 w sztabie, z etatem dla szefa bezpieczeństwa szkolenia, odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem w szkoleniu.

Nowa metodyka oceny ryzyka ma być wprowadzona przy zachowaniu wysokiej intensywności ćwiczeń. Wiceminister Cezary Tomczyk poinformował, że obecnie szkolonych jest średnio o 40% więcej żołnierzy niż w latach 2020–2023, co oznacza około 60 tysięcy wojskowych dziennie zaangażowanych w szkolenia na poligonach i placach ćwiczeń.