Cały czas mówi się o sztucznej inteligencji i robotach pomagających w gospodarce itp. Jest całe mnóstwo robotów które wyręczają nas w wielu czynnościach. Zaczynając od robotów kuchennych a kończąc na robotach które leczą. W ogóle roboty i sztuczna inteligencja to bardzo ciekawy temat. Mnie najbardziej zaciekawiło zagadnienie „Czy robot może zastąpić lekarza”. Wydaje mi się że nie albo nie w 100%.

/> />

Jedne z obaw jakie mam do takich robo-lekarzy to:

– prawdopodobnie będzie pozbawiony empatii, nie będzie cieszył się z udanej operacji lub nie pocieszy pacjenta. Nie mógłby powiedzieć „wszystko będzie dobrze” albo „proszę się nie stresować wszystko się ułoży” tylko „pip pip kod nr 5464793 podać nr 8943000 diagnoza nr 1928366 pip bob pip”,

/> />

– mógłby się zbuntować podczas operacji i narobić sporo problemów. Pomyśleć „hm ja jestem robot a to są ludzie oni mnie zmuszają do operowania a ja chcę… TAŃCZYĆ!!!” i wskoczył by na stół operacyjny na którym leży otwarty pacjent podczas operacji i robot tańczy np. Makarene.

Poza tym robot nie umiałby rozpoznać wszystkich przypadków zwłaszcza tych trudniejszych, bardziej skomplikowanych.Można zauważyć pewne plusy w częściowej zmianie lekarzy na roboty.

Plusem zamiany lekarzy na roboty jest to że roboty mogą pracować 24h na dobę. Wtedy przyjmowały by więcej pacjentów.

/> />

Kolejnym plusem takiej zmiany było by mniejsze zapotrzebowanie dobrze wyszkolonych lekarzy co pomogło by w małych miejscowościach i wsiach. Uważam także że plusem był by mniejszy wydatek na opłacanie lekarzy bo nie było by tak wielu medyków a roboty nie potrzebują wynagrodzenia.

/> />

Bała bym się gdyby operował mnie robot i mogłyby pomieszać się mu jakieś kody, więc zamiast wyciąć wyrostek to amputował by nogę. Roboty także mogły by rozładować się podczas operacji, a gdyby nie był nadzorowany przez lekarza, człowiek mógł by umrzeć np. wykrwawić się lub udusić. A co by było gdyby robot popełnił błąd? Prawdopodobnie wiele osób wystraszyło by się i woleli by żeby lekarz ich operował. Może tak wiele osób by się bało że zrezygnowano by z robo-lekarzy i produkowano by coraz mniej robotów do innych prac. Więc roboty mogły by się zbuntować i mielibyśmy spory problem. Pewnie roboty robiły by wiele rzeczy za nas, więc miały by informacje na nasz temat dzięki czemu miały by przewagę.

Plusem zamiany lekarzy na roboty jest to że roboty mogą pracować 24h na dobę. Wtedy przyjmowały by więcej pacjentów

Przykładem pomocy robota w pracy lekarzy jest pewien szpital.

W szpitalu dziecięcym w Krakowie wprowadzono roboty wspomagające lekarzy w operacjach onkologicznych. Działa to tak że robot który operuje jest nadzorowany przez lekarza. Wprowadzono roboty do szpitala ponieważ:

– mają większy zakres ruchu,

– są bardziej precyzyjne,

– nie drżą im ręce

– taka operacja trwa dużo krócej niż gdyby wykonywał ją lekarz.

Dlatego uważam że lekarze są bardzo potrzebni, a roboty mogą im pomagać a nie zastąpić. ©℗

Igor Wojciechowski

12 lat

Hej

/> />

Osobiście uważam że wykorzystanie sztucznej inteligencji w branży medycznej byłoby niesamowicie efektywnym rozwiązaniem. Najbardziej ekscytuje mnie ich dokładność, oraz wydajność. Jednak nie chciałbym aby szpitale zamieniły się w film science fiction. Dlatego współpraca lekarzy z robotami brzmi bardziej obiecująco. Roboty, mogłyby zająć się kwestiami wykrywania chorób bądź wykonywać operacje, mimo to warto aby działo się to pod okiem lekarzy, wydaje mi się to bardziej ludzkim rozwiązaniem, w końcu nie składamy się z kodów a emocji, i czułbym się bardziej zaopiekowanym przez człowieka. ©℗