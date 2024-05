W moim nowoczesnym mieście będą poruszały się duże roboty samosprzatające typu roomba, które będą sprzątały wszystkie śmieci i zanieczyszczenia łącznie z oczyszczaniem powietrza.

W takim mieście będą drogi po których samochody latające będą poruszały się zachowując 5 m odległości od siebie co uniemożliwi występowanie korków oraz wypadków i nie będzie dochodziło do żadnych kolizji. Jednocześnie na takich drogach będą występowały automatyczne odcinki ograniczające prędkość pojazdów. Dla ludzi powstaną specjalne automatyczne taśmy transportujące, które pomogą w sprawnym przemieszczaniu się z miejsca na miejsce co zaoszczędzi nam stratę czasu np. w trakcie drogi do pracy. W takim mieście budynki będą budowane ze specjalnego bardzo wytrzymałego betonu oraz szkła odpornego na jakiekolwiek uszkodzenia i zniszczenie co zapobiegnie np. zawaleniu się podczas trzęsienia ziemi. Najfajniejsze w takim nowoczesnym mieście przyszłości będą szkoły w których będą inteligentne interaktywne i wszystko wiedzące hologramy z którymi będziemy się uczyć. ©℗