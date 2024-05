Jeżeli chodzi o tego ojca chrzestnego, to jestem zdecydowanie przeceniany – powiedział w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński, odnosząc się do pojawiających się w przestrzeni publicznej komentarzy polityków koalicji, określających go, jako "ojca chrzestnego ziobrowego Funduszu Sprawiedliwości".

Krytyka polityczna wobec Jarosława Kaczyńskiego

W sobotę na platformie "X" premier Donald Tusk napisał: "Upadek stulecia? 35 lat temu zostać wybranym przez naród senatorem +Solidarności+, skończyć jako ojciec chrzestny ziobrowego Funduszu Solidarności. Trudno upaść niżej, Jarosławie". Podobnego określenia w piątek użył także szef komisji śledczej ds. wyborów korespondencyjnych Dariusz Joński (KO), po zakończonym tego dnia przesłuchaniu Jarosława Kaczyńskiego. Przed komisją stanął dziś człowiek, "który nie pełnił żadnych funkcji, ale decydował o terminie i sposobie głosowania, działał jak ojciec chrzestny" - mówił Joński.

Kaczyński, odnosząc się do tego porównania, powiedział: „jeżeli chodzi o tego ojca chrzestnego, to jestem zdecydowanie przeceniany”. „Żadnym ojcem nie jestem, ale to nie zmienia faktu, że ten fundusz może się ze wszystkiego co robił rozliczyć. Rozliczyć w sposób całkowicie zgody z prawem” – dodał.

„Oczywiście można uważać, że to prawo było nieprawidłowe, to jest inna kwestia, krytykować to prawo. Ale jednocześnie nie sądzę, żeby tam ktokolwiek znalazł coś takiego, co było by z prawem sprzeczne. Czyli cała ta kampania jest po prostu próbą wmówienia tego, że to nie oni byli partią złodziei, którzy pozwalali na to, żeby w Polsce luka VAT-owska wynosiła 24 proc., a jeżeli chodzi o podatki odnoszące się do paliw, to nawet trudno to obliczyć, bo celników wręcz odpędzano od tych samochodów, które mieli kontrolować” – mówił prezes PiS.

„Jeżeli wśród państwa jest ktoś taki, kto sądzi, że to było za +dziękuje+, to znaczy, że mamy tutaj ludzi bardzo, bardzo naiwnych. Ja nie sądzę, żeby to było za +dziękuję+. Sądzę, że to było największe złodziejstwo, jakie zostało popełnione w Polsce po roku 1989, a sądzę, że nawet w rankingu europejskim, by wypadło dobrze. Chociaż niestety nadużycia, demoralizacja obecnej klasy rządzącej w całej Europie, także Europie Zachodniej, jest niestety bardzo daleko posunięta” – zaznaczył.

Wsparcie Kaczyńskiego dla Czarneckiego

Kaczyński odwiedził w sobotę Wrześnię (woj. wielkopolskie), by wesprzeć w kampanii do Parlamentu Europejskiego Ryszarda Czarneckiego, startującego z drugiego miejsca listy PiS do PE w Wielkopolsce.

Zarzuty nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości

W środę na posiedzeniu parlamentarnego zespołu ds. rozliczeń PiS dyrektor departamentu Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości w latach 2020-2022 Tomasz Mraz mówił, że większość konkursów w ramach tego Funduszu była prowadzona "w nierzetelny sposób", a głównym decydentem w tej sprawie był ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, szef Suwerennej Polski i obecny poseł PiS. Według Mraza, poprzez nieprawidłowości wiele fundacji i osób pokrzywdzonych przestępstwami nie otrzymało potrzebnego wsparcia.

Mraz jest jednym z podejrzanych w śledztwie dot. wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości, które prowadzi Prokuratura Krajowa. Podała ona pod koniec marca, że postawiła w tej sprawie zarzuty siedmiu osobom. "Dwóm osobom postawiliśmy zarzut wcześniej, o czym nie informowaliśmy" - mówił wówczas rzecznik PK prok. Przemysław Nowak. Podejrzani to m.in. byli i obecni urzędnicy MS, zajmujący się Funduszem, którego głównym celem, w założeniu, jest pomoc ofiarom przestępstw. Wobec trojga osób jest stosowany areszt.

W czwartek minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar powiedział, że wnioski o uchylenie immunitetów wz. ze sprawą FS są przygotowywane. "Używam liczby mnogiej, bo będzie ich więcej niż jeden" - dodał.(PAP)

autor: Anna Jowsa

