Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział w środę w Sejmie rozbudowę komponentu wojsk obrony cyberprzestrzeni i zapewnił, że polskie wojsko będzie korzystać ze sztucznej inteligencji. Minister mówił też o tworzeniu wojsk bezzałogowych i wojsk medycznych.

Szef MON przypomniał, że Europejski Bank Inwestycyjny zdecydował się zainwestować 300 mln euro w polski program satelitarny. "Chcemy też wspierać polski przemysł zbrojeniowy w tym zakresie. Planowany jest zakup elektronicznych systemów satelitarnych w programie MikroGlob w 2026 r. oraz pozyskanie radarowych systemów w programie MikroSAR z dostawą w 2025 r." - powiedział.

Zapowiedź utworzenia Agencji Rozpoznania Geoprzestrzennego i Centrum Operacji Satelitarnych

Kosiniak-Kamysz poinformował też, że 30 czerwca br. powstanie Agencja Rozpoznania Geoprzestrzennego i Usług Satelitarnych, zaś w ramach tej struktury powstanie Centrum Operacji Satelitarnych.

Rozwój systemów obrony

"Żelazna kopuła nad Polską i Europą to nasza kolejna inicjatywa wzmacniająca bezpieczeństwo państwa polskiego" - oświadczył szef MON. Jak ocenił, budowa narodowego systemu, a także współpraca i wymiana systemów z sojusznikami to racja stanu Polski. Jak dodał, nie oznacza to rezygnacji z budowy systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, opartego na programach Wisła, Narew i Pilica Plus, tylko ich wzmocnienie i przyspieszenie.

Szef MON mówił również o tworzeniu wojsk bezzałogowych. Jak zapowiedział, w polskiej armii będą setki tysięcy dronów, statków bezzałogowych: powietrznych, lądowych, nawodnych i podwodnych; w każdej dywizji, brygadzie, we wszystkich jednostkach, we wszystkich rodzajach Sił Zbrojnych.

Budowa wojsk medycznych i rozbudowa komponentu cyberobrony w Polsce

Kosiniak-Kamysz mówił też o budowie wojsk medycznych, które - jak ocenił - mogą być wizytówką Rzeczpospolitej i być uruchamiane we wszystkich akcjach NATO i UE.

"Kontynuujemy rozbudowę komponentu wojsk obrony cyberprzestrzeni" - oświadczył szef MON. Zwrócił uwagę, że w 2023 r. odnotowano ponad 80 tys. incydentów w cyberprzestrzeni. W tym roku - ocenił - może być ich nawet dwa razy więcej.

Utworzenie Zintegrowanego Centrum Bezpieczeństwa

Szef MON poinformował, że kończą się przygotowania utworzenia Centrum Implementacji Sztucznej Inteligencji. "Wojsko będzie korzystać ze sztucznej inteligencji, nie będzie w żaden sposób zapóźnione, będzie iść z duchem czasu i postępu" - zapewnił.

Ponadto, Kosiniak-Kamysz poinformował, że podjął decyzję o utworzeniu Zintegrowanego Centrum Bezpieczeństwa, żeby ułatwić współpracę pomiędzy Wojskami Obrony Cyberprzestrzeni, Żandarmerią Wojskową, jak i wojskowymi służbami specjalnymi. "Efektywność wymiany informacji jest gwarancją ochrony polskiej cyberprzestrzeni" - dodał.(PAP)

reb/ godl/