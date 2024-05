Dla bezpieczeństwa kraju istotne jest nie tylko wybudowanie umocnień na granicy, ale i skutecznego systemu odstraszania - stwierdził w Wirtualnej Polsce doradca szefa MON, gen. Mieczysław Bieniek.

Tarcza Wschód: Budowa umocnień na granicy wschodniej Polski

Gen. Bieniek precyzując czym jest zapowiedziany przez premiera Donalda Tuska Narodowy Program Odstraszania i Obrony "Tarcza Wschód" stwierdził, że to "zespół działań, w którym najważniejsze jest budowa pasa umocnień na całej granicy wschodniej, północy i na granicy z Rosją".

"To są fortyfikacje, to są zapory, to jest ukształtowanie odpowiednio terenu, to jest zalesienie tego terenu, to jest przygotowanie odcinków do intensywnej obrony i ewentualnie do zalania. To jest wzmocnienie dróg, mostów, przepustów i przepraw. To jest całość tych elementów wzmocniona systemem oddziaływania ogólnego" - zdradził doradca szefa MON.

Priorytety bezpieczeństwa narodowego w kontekście Tarczy Wschód

Generał podkreślił, że dla bezpieczeństwa kraju istotne jest nie tylko wybudowanie umocnień na granicy, ale i skutecznego systemu odstraszania. Zdaniem generała, taką rolę może pełnić m.in. system ominowania przeciwpancernego. "Gdyby zaszła taka potrzeba i nastąpiłoby przygotowanie do zaminowania, ale nie minami przeciwpiechotnymi, tylko przeciwpancernymi" - stwierdził Bieniek.

Bieniek zwrócił uwagę, że bezpieczeństwo jest sprawą nadrzędną, zarówno w kraju jak i w Unii Europejskiej czy NATO. "To jest współpraca wszystkich, nie tylko MON, ale również MSWiA, ministerstwa infrastruktury, środowiska i ministerstwa skarbu" - powiedział generał.

Potencjał współpracy obronnej pomiędzy NATO a Unią Europejską

Bieniek zapytany, czy widzi możliwość współpracy obronnej pomiędzy NATO i UE stwierdził, że dostrzega taką możliwość i taką rolę spełnia m.in. projekt "Tarcza Wschód".

"Unia Europejska ma również swoją tożsamość obronną, a projekt europejskiej tarczy antyrakietowej, w którym już jest 14 państw, będzie komplementarny do tego, co NATO już ma" - dodał.

Zdaniem generała, możliwości współpracy są szersze. "Będziemy komplementarnie wzmacniali elementy obronności NATO tymi możliwościami, które Unia Europejska posiada" i kolejną możliwością współpracy może być europejski projekt wzmocnienia możliwości przemysłu obronnego Europejskiego - stwierdził.

W sobotę premier Donald Tusk ogłosił założenia Narodowego Planu Obrony i Odstraszania "Tarcza Wschód", na który rząd ma przeznaczyć 10 mld zł.

Wsparcie finansowe UE na polski komponent satelitarny tarczy antyrakietowej

W poniedziałek premier Donald Tusk oraz szefowa Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nadia Calvino poinformowali o zatwierdzeniu pożyczki 300 mln euro na polski komponent satelitarny do programu europejskiej tarczy antyrakietowej.(PAP)

