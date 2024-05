Wizyta u fizjoterapeuty zwykle kojarzy się nam z prywatną i płatną rehabilitacją. Pomoc takiego specjalisty jest niezbędna w przypadku utraty sprawności np. z powodu choroby lub wypadku. Nie wszyscy wiedzą, że rehabilitacja lecznicza jest dostępna również w ramach NFZ. Na termin wizyty przyjdzie nam jednak nieco poczekać.

Darmowa rehabilitacja jest dostępna dla pacjentów w każdym wieku. Na zabiegi kwalifikują się osoby m.in. ze schorzeniami ortopedycznymi, urazami, bólami kręgosłupa, chorobami reumatycznymi, stanami zapalnymi tkanek oraz schorzeniami neurologicznymi.

Jak dostać się do fizjoterapeuty na NFZ?

Rehabilitacja lecznicza może odbywać się zarówno w warunkach ambulatoryjnych, w szpitalu, jak i w sanatorium. Osoby, które z powodu ograniczonej sprawności, nie są w stanie dotrzeć do placówki, mogą liczyć na zabiegi w domu. Są one również finansowane przez NFZ. Aby dostać się do fizjoterapeuty, potrzebne jest skierowanie. Może wystawić je zarówno lekarz rodzinny, jak i lekarz specjalista, który ma podpisaną umowę z NFZ. Skierowanie powinno być wystawione na “zabiegi fizjoterapeutyczne” i nie musi zawierać wyszczególnionych konkretnych masaży czy metod, bowiem są one dopasowywane przez fizjoterapeutę.

Skierowanie jest ważne przez 30 dni od daty wystawienia. Kolejnym krokiem jest wybór placówki i terminu. Pacjent może wybrać dowolną przychodnię, bowiem w tym przypadku nie obowiązuje rejonizacja. Wolne terminy różnią się w zależności od miasta. Można sprawdzić to na oficjalnej stronie NFZ: https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/.

Jak przebiega fizjoterapia na NFZ?

Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych ma formę turnusu. Pierwszego dnia pacjenci muszą zgłosić się do rejestracji, gdzie zostaną sprawdzone wszystkie dokumenty. Podczas pierwszej wizyty fizjoterapeuta przeprowadzi wywiad oraz badanie fizjoterapeutyczne. Na tej podstawie dopasuje zabiegi i czas leczenia, uwzględniając cele do zrealizowania.

Pacjentom przysługuje 10 dni rehabilitacji na NFZ, z zastrzeżeniem, że w jednym dniu może odbywać się maksymalnie 5 zabiegów. Dodatkowo, świadczeniobiorcom przysługuje do 20 zabiegów w kriokomorze w roku kalendarzowym. Plan fizjoterapii może obejmować zarówno terapię manualną, masaż leczniczy, jak i ćwiczenia indywidualne oraz zabiegi fizykalne typu laseroterapia, hydroterapia, czy światłolecznictwo. Poza tym, pacjenci otrzymują porady dotyczące higieny pracy, codziennego życia oraz ergonomii.

Po ustaleniu planu, zabiegi odbywają się każdego dnia o tej samej godzinie. Na ostatniej wizycie fizjoterapeuta wystawia końcową ocenę oraz dalsze zalecenia. Jeśli specjalista stwierdzi konieczność kontynuacji leczenia, przygotuje taką informację dla lekarza kierującego. Na tej podstawie lekarz będzie mógł wystawić kolejne skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne, które można ponownie złożyć w wybranej przychodni. Aby móc zapisać się na następną rehabilitację, konieczne jest ukończenie pierwszego turnusu.

Rehabilitacja w domu na NFZ - ile trwa?

W przypadku pacjentów, którzy korzystają ze świadczeń w warunkach domowych, czas rehabilitacji może być znacznie dłuższy. Bezpłatnie przysługuje im aż 80 dni leczenia w roku kalendarzowym, choć zwykle rehabilitacja trwa 4 tygodnie. W ciągu jednego dnia może odbywać się do 5 zabiegów. Są one udzielane świadczeniobiorcom, u których występują zaburzenia funkcji motorycznych spowodowanych m.in. zatorem mózgowym, udarem, uszkodzeniem rdzenia kręgowego, chorobą Parkinsona oraz urazami kończyn dolnych.

Rehabilitacja na NFZ w domu obejmuje m.in. kinezyterapię, masaż, elektrolecznictwo i światłolecznictwo. Specjalista może odwiedzać pacjenta kilka razy w ciągu tygodnia. Wykonanie każdego zabiegu musi być potwierdzone podpisem świadczeniobiorcy lub jego opiekuna.