Rejestracja do lekarza przyjmującego w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia może być frustrująca. Telefon może być wiecznie zajęty, a jeżeli już uda się dodzwonić, okazuje się, że nie ma już dostępnych miejsc. Zapisy online dla wielu byłyby doskonałym rozwiązaniem. Jednak obecnie takich systemów e-rejestracji do specjalistów w ramach NFZ nie ma zbyt wiele. To ma się zmienić, ale stopniowo. Od 1 czerwca rozpocznie się pilotaż rejestracji online, który potrwa do 31 marca 2025 roku.

Rejestracja do specjalisty na NFZ nie jest łatwa

Umówienie się do specjalisty w ramach publicznej ochrony zdrowia nie jest łatwe i wie to każdy, kto próbował dodzwonić się do przychodni lub poradni. Także pojawianie się w nich osobiście nie zawsze gwarantuje sukces – kolejki są bowiem bardzo długie i może się okazać, że miejsc zabraknie. Próby dostania się do specjalisty są frustrujące, w związku z tym Ministerstwo Zdrowia zapowiada zmiany, które miałyby to zmienić. Na razie możemy liczyć na pilotaż, który zostanie uruchomiony 1 czerwca 2024 roku. Nie obejmie on jednak wszystkich specjalistów.

Prace nad rejestracją wizyt online trwają

Jak informuje serwis Prawo.pl, wciąż trwają prace nad Centralną e-Rejestracją. W odpowiedzi na pytanie serwisu biuro prasowe Ministerstwa Zdrowia odpowiedziało: "Przygotowujemy projekt w tej sprawie. O szczegółach wkrótce będziemy informować".

Jak ma działać Centralna e-Rejestracja?

Dzięki możliwości rejestracji online u specjalistów przyjmujących w ramach NFZ pacjenci nie tylko łatwo umówią wizytę, lecz także – w razie potrzeby – ją odwołają. Dzięki temu będzie można uniknąć okien, w których lekarz mógłby przyjąć kolejnego pacjenta, a które pozostają wolne.

Zmiany jednak wymagają czasu i będą wprowadzane stopniowo. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że cały proces rozpocznie się od pilotażu, który potrwa od 1 czerwca 2024 roku do 31 marca 2025 roku. Początkowo online umówić się będzie można:

na cytologię;

na mammografię;

do kardiologa.

W przypadku osób, które nie mogą skorzystać z internetowej rejestracji, zostanie utworzona specjalna infolinia.

Jednak jak wskazuje portal Prawo.pl, cały proces rejestracji online do lekarza może być problematyczny – głównie trudne będzie przekazanie przez placówki terminarzy i ich ujednolicenie.

Dr nauk ekonomiczny Anna Gawrońska, ekspertka zarządzania w ochronie zdrowia, cytowana przez portal, uważa, że wprowadzenie Centralnej e-Rejestracji nie jest prostym zadaniem.

"Znam poradnie, które prowadzą grafiki w postaci papierowej. Udostępnienie terminarzy wymaga standaryzacji, czasu i nakładów pieniężnych" – mówi. "Są podmioty udzielające świadczeń w ramach NFZ, które mają wewnętrzne systemy e-rejestracji. Zakładam, że im będzie łatwiej wystawić dane o dostępności terminów" – dodaje.

Dlatego też ekspertka zakłada, że w pilotażu udział wezmą te podmioty, które już teraz korzystają z e-rejestracji.

Dofinansowanie zachętą do uczestnictwa w pilotażu

Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna", ministerstwo chce zachęcić placówki medyczne do uczestniczenia w pilotażu, oferując dofinansowanie do wdrożenia e-rejestracji. To, jaką sumę otrzyma dana placówka, zależeć będzie między innymi od tego, ile świadczeń zostanie udzielonych i jak długo będzie trwało uczestnictwo. W przypadku wykorzystania własnego systemu rejestracji online dopłaty będą wyższe.