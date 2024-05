Podniesienie VAT-u na żywność z 0 proc. do 5 proc. nie przeniosło się w tak dużym stopniu na ceny, jak się obawiał Narodowy Bank Polski - mówił w piątek na konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński.

Wzrost cen żywności i paliw podnosi wskaźnik CPI

"W kwietniu wzrosły ceny żywności w porównaniu z poprzednie miesiącem, co oczywiście wynika z podniesienie podatku VAT na większość produktów żywnościowych z 0 do 5 proc. Jednocześnie wzrosły ceny paliw" - powiedział szef BNP. Dodał, że to właśnie wyższa stawka podatku VAT na żywność oraz wyższe ceny paliw odpowiadają za wzrost rocznego wskaźnika CPI między marcem a kwietniem.

Podwyżka VAT na żywność mniej odczuwalna niż obawiano się

"To zresztą, jeśli chodzi o podwyższenie VAT-u, nie przeniosło się aż w tak dużym stopniu na razie na ceny żywności, jak się tego obawialiśmy. Ale to jeszcze się może przenosić w dalszych miesiącach" - powiedział Glapiński.

Inflacja w kwietniu zgodna z celem NBP

Dodał, że na razie już trzeci miesiąc z rzędu inflacja pozostaje zgodna z celem inflacyjnym NBP. Przypomniał, że według szybkiego szacunku GUS inflacja w kwietniu br. wyniosła 2,4 proc. wobec 2 proc. w marcu, była więc niemal idealnie w środku celu NBP, wynoszącego 2,5 proc. plus/minus 1 pkt. proc.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

