Przekażemy minister edukacji Barbarze Nowackiej projekt ustawy o pomocy psychologicznej dla dzieci – poinformował przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Młodzieży Jerzy Wcisła. Podkreślił, że zmiany są bardzo ważne, a projekt powstał we współpracy z młodymi ludźmi. Wcisła zwrócił uwagę, że obecnie prawo nie pozwala psychologowi pomóc dziecku, jeśli nie ma przy tym rodzica. "A rodzic często jest problemem dla dziecka i te dzieci nie otrzymują pomocy" – podkreślił.

Wcisła na konferencji prasowej przed posiedzeniem Parlamentarnego Zespołu ds. Młodzieży poinformował o przygotowanych zmianach legislacyjnych mających przyczynić się do zwiększenia wsparcia psychologicznego dla dzieci.

"Dzisiaj podejmiemy decyzję (...), aby przekazać minister edukacji Barbarze Nowackiej projekt ustawy o pomocy psychologicznej dla dzieci" – zapowiedział.

Dodał, że inicjatywa stworzenia tej regulacji wyszła od samych młodych ludzi.

Wcisła o próbach samobójczych młodych ludzi

"Ten projekt jest już gotowy i on jest niesamowicie ważny. My nie wiemy, ile jest prób samobójczych w Polsce. Szacuje się, według różnych badań w różnych krajach, że te zidentyfikowane stanowią jeden do dwóch procent. W Polsce jest zidentyfikowanych prób samobójczych rocznie wśród młodych ludzi około 2 tys." – wskazał Wcisła.

Jak zaznaczył, jeśli przyjąć, że zidentyfikowane przypadki stanowią jedynie jeden procent, to w Polsce prób samobójczych jest około 400 tys.

"Siedem lat temu było trzy razy mniej prób samobójczych niż jest obecnie. Jeśli to będzie postępowało w taki sam sposób, to czeka nas tragedia, a już w tej chwili jest tragedia" – powiedział Wcisła.

Wcisła o poradach psychologa bez obecności rodziców

Zwrócił uwagę, że obecnie prawo nie pozwala psychologowi pomóc dziecku, jeśli nie ma przy tym rodzica. "A rodzic często jest problemem dla dziecka i te dzieci nie otrzymują pomocy" – podkreślił.

Poinformował, że zmiany w ustawie będą polegały m.in. na wprowadzeniu trzech porad psychologa, które mogą być udzielone bez obecności rodzica.

"Dopiero gdy będzie konieczna dłuższa terapia, to wtedy musi być czyniona w obecności rodziców. Jesteśmy przekonani, że to może uratować życie lub zdrowie niejednemu dziecku" – dodał Wcisła.

Podkreślił, że Parlamentarny Zespołu ds. Młodzieży chce być głosem młodych ludzi.

Kozikowski o głosie młodych ludzi

Marszałek Parlamentu Młodych Miłosz Kozikowski powiedział, że brakuje głosu młodych, którzy mogliby opiniować i zabierać głos w sprawach procedowanych aktów prawnych.

"Dzisiaj jest moment przełomowy. Parlamentarny Zespół ds. Młodzieży, którego przewodniczącym jest senator Jerzy Wcisła, nawiązuje współpracę z parlamentem młodych. Będziemy w związku z tym dyskutować nad naszymi uchwałami, gdyż parlament młodych jest oddolną, ogólnopolską inicjatywą obrad parlamentarnych młodego pokolenia, które w każdym roku zbiera się kilka razy w różnych wojewódzkich miastach w Polsce, żeby debatować o tematach najważniejszych dla młodego pokolenia" – podkreślił Kozikowski.

Dodał, że przekażemy swoje najważniejsze rekomendacje, które dotyczą m.in. aktywizacji sportowej.