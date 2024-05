Dziś poznaliśmy nazwiska czterech nowych ministrów. Ich oficjalna nominacja, jak zapowiedział premier Donald Tusk, odbędzie się w poniedziałek, 13 maja 2024 r. Na kogo postawił Donald Tusk? Czy wybór premiera jest zaskoczeniem?

Rekonstrukcja rządu, czyli wielka wymiana ministrów

Dziś, po godzinie 9.00 premier Donald Tuska przedstawił nowy skład rządu. Czterech dotychczasowych ministrów zamierza kandydować do Parlamentu Europejskiego. W ich miejsce powołano nowych szefów resortów.

Z rządu odeszło czterech ministrów:

minister spraw wewnętrznych i administracji, Marcin Kierwiński,

minister kultury i dziedzictwa narodowego, Bartłomiej Sienkiewicz,

minister aktywów państwowych, Borys Budka,

minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman.

Na ich miejsce premier Donald Tusk powołał:

Tomasza Siemoniaka na stanowiska ministra spraw wewnętrznych i administracji i koordynatora służb specjalnych,

Hannę Wróblewską na stanowisko ministra kultury i dziedzictwa narodowego,

Jakuba Jaworowskiego na stanowisko ministra aktywów państwowych,

Krzysztofa Paszyka na stanowisko ministra rozwoju i technologii.

Ekspert: "W dwóch przypadkach premier postawił na osoby niepartyjne, niepolityczne"

Zdaniem politologa, doktora Marcina Łukaszewskiego, wskazane przez premiera Donalda Tuska nazwiska nowych ministrów są z jednej strony zaskakujące, a z drugiej były wręcz pewne.

– Nazwiska nowych ministrów to równo w połowie: brak zaskoczeń i pewne zaskoczenia. Do pierwszej połowy należą nowi szefowie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Rozwoju i Technologii, których zastąpią frontowi politycy: następcą Marcina Kierwińskiego, zgodnie z przewidywaniami został Tomasz Siemoniak, który urząd ministra-koordynatora ds. służb specjalnych będzie łączył z jednym z najważniejszych z punktu widzenia bezpieczeństwa resortem. Z kolei następcą Krzysztofa Hetmana zostanie dotychczasowy szef klubu parlamentarnego PSL, czyli Krzysztof Paszyk. To politycy z długą historią polityczno-partyjną. Dwie pozostałe kandydatury ministerialne to zaskoczenia (Jakub Jaworowski stanie na czele Ministerstwa Aktywów Państwowych, a resort kultury obejmie Hanna Wróblewska), bo w obu przypadkach premier postawił na osoby niepartyjne, niepolityczne. O ile jeszcze można było się spodziewać powołania na ministra kultury osoby, która nie uchodzi za partyjną (tak też ostatecznie się stało) to pewnym zaskoczeniem było wskazanie na szefa MAP osoby z kancelarii premiera (Jaworowski jest sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów), która nie ma bezpośredniego zaczepienia w strukturach partyjnych. Taki wybór może oznaczać, że zadaniem obu nowych ministrów w dużej mierze będzie budowanie po "czyszczących" podległych obu ministrom instytucji Sienkiewiczu i Budce– powiedział, w rozmowie z Gazetą Prawną, dr Marcin Łukaszewski, politolog, adiunkt w Zakładzie Kultury Politycznej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Nowi ministrowie – nominacje już w poniedziałek, 13 maja 2024 r.

Powołani przez premiera Tuska nowi ministrowie zostaną zaprzysiężeni przez prezydenta Dudę już w najbliższy poniedziałek, 13 maja 2024 r.

– Zapraszam na poniedziałek, tj. 13 maja, na godzinę 10:30. Dostałem informację od pana Prezydenta, że jest gotowy dokonać formalnej nominacji – zapowiedział podczas dzisiejszej konferencji prasowej premier, jednocześnie potwierdzając swoją obecność na uroczystości.