Komitet ds. Cyfryzacji zastąpi dotychczasowy Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji - wynika z wykazu prac legislacyjnych rządu na temat projektu opracowywanego przez resort cyfryzacji. Pojawi się też m.in. definicja Architektury Informacyjnej Państwa. Przepisy dotyczące powołania Komitetu do spraw Cyfryzacji oraz rozwiązań z zakresu Architektury Informacyjnej Państwa będą wspierać całościowe zarządzanie rozwojem cyfrowym państwa.

W wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano informację o pracach nad projektem nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ("ustawa o informatyzacji"). Jak przekazano, celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie rozwiązań wspierających transformację cyfrową państwa, które służyć będą zapewnieniu koordynacji rozwoju cyfrowego administracji publicznej oraz harmonizacji i komplementarności działań zmierzających w tym kierunku.

Komitet do spraw Cyfryzacji

W opisie projektu poinformowano, że projektowane przepisy przewidują utworzenie Komitetu do spraw Cyfryzacji, który zastąpi funkcjonujący do tej pory Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

"Zadaniem Komitetu będzie zapewnienie koordynacji działań i sprawne podejmowanie decyzji w zakresie informatyzacji. Projekt określi zadania, cele oraz skład i podstawowe zasady funkcjonowania Komitetu" - napisano we wpisie.

Architektura Informacyjna Państwa

Ponadto wprowadzona ma zostać definicja Architektury Informacyjnej Państwa (AIP), czyli narzędzia wymaganego do prowadzenia prac w zakresie AIP. Zgodnie z proponowanymi przepisami, Komitet do spraw Cyfryzacji będzie oceniać zgodność przedsięwzięć informatycznych o publicznym zastosowaniu z AIP - napisano.

Zaznaczono, że planowane przepisy dotyczące powołania Komitetu do spraw Cyfryzacji oraz rozwiązania z zakresu Architektury Informacyjnej Państwa będą wspierać całościowe zarządzanie rozwojem cyfrowym państwa.

Repozytorium interoperacyjności

Planowane jest także stworzenie repozytorium interoperacyjności, które prowadzić będzie minister właściwy do spraw informatyzacji. Obowiązek dostarczania do repozytorium odpowiednich danych dotyczących rejestrów publicznych oraz systemów teleinformatycznych w myśl przepisów spadnie na podmioty prowadzące rejestry publiczne - wskazano.

"W projektowanych przepisach planuje się także wprowadzenie obowiązku udostępniania danych z systemów teleinformatycznych służących do realizacji zadań publicznych przez API" - wyjaśniono.

Informatyzacja państwa

Poza tym minister właściwy do spraw informatyzacji ma być ustawowo upoważniony do opracowania dokumentu strategicznego w dziedzinie informatyzacji państwa, którego celem będzie określenie kierunków procesu informatyzacji państwa, będzie też miał możliwość prowadzenia inwentaryzacji systemów teleinformatycznych. We wpisie wyjaśniono, że inwentaryzacja ta będzie prowadzona przy użyciu Systemu Inwentaryzacji Systemów Teleinformatycznych (SIST). W myśl proponowanych przepisów ma objąć zbieranie informacji o istniejących i planowanych systemach teleinformatycznych i rejestrach publicznych.

Kamienie milowe KPO

"Rozwiązania zaproponowane w projekcie mają na celu także wdrożenie rozwiązań z zakresu kamienia milowego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). KPO jest planem rozwojowym określającym cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 oraz służące ich realizacji reformy i inwestycje. Kamienie milowe natomiast to wskazane w KPO zadania i ich założenia, stanowiące wytyczne do realizacji reform" - poinformowano w wykazie prac legislacyjnych.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to trzeci kwartał 2024 r.