Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (AiSW) zarekomendowała w środę przyjęcie projektu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy wraz z poprawkami. Projektowana regulacja zakłada m.in. przedłużenie legalności pobytu obywatelom Ukrainy oraz powiązanie od przyszłego roku wypłat m.in. 800 plus z obowiązkiem szkolnym.

Podsumowanie głosowania nad projektem ustawy z poprawkami

Za przyjęciem projektu w całości wraz z zaproponowanymi poprawkami opowiedziało się 10 posłów, dwóch było przeciw, a czterech wstrzymało się od głosu.

Zaakceptowanie poprawek do projektu ustawy, w tym dotyczących cyberbezpieczeństwa

Na środowym posiedzeniu Komisji AiSW Biuro Legislacyjne Sejmu poinformowało o wprowadzeniu do projektu 51 poprawek o charakterze redakcyjno-legislacyjnym. Wszystkie poprawki zostały zaakceptowane przez stronę rządową.

Komisja zgodziła się na przyjęcie poprawki poselskiej dotyczącej cyberbezpieczeństwa, która zyskała poparcie wiceszefa resortu cyfryzacji Michała Gramatyki. Chodzi o to, aby zawęzić zakres publikacji kodu źródłowego aplikacji mObywatel w taki sposób, aby ujawniać tylko to, co nie zagraża funkcjonowaniu aplikacji i danym użytkowników. Przed publikacją kodu źródłowego wymagana będzie opinia zespołów ds. reagowania na incydenty w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Poprawki ułatwiające zatrudnianie obywateli Ukrainy i zmiany w zasiłkach socjalnych

Pozytywną opinię komisji zyskały również dwie poprawki doprecyzowujące przepisy mówiące o uprawnieniu obywateli Ukrainy do wykonywania pracy w Polsce. Jedna z poprawek zgłoszonych przez posła KO Piotra Lachowicza ma m.in. wyeliminować wątpliwości, że do wynagrodzenia obywateli Ukrainy będą miały zastosowanie wszystkie regulacje dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Druga dotyczy wskazania w powiadomieniu pracodawcy danych użytkownika, co ma ułatwić służbom kontrolnym przeprowadzenie legalności pracy cudzoziemca.

Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk obiecał przeanalizować też zgłoszoną w formie poprawki, a następnie - po zapewnieniu wiceministra - wycofaną propozycję posła Pawła Szefernakera dotyczącą uzależnienia wypłat 800 plus nie tylko z obowiązkiem szkolnym, ale także ze złożeniem wniosku o kartę pobytu.

Regulacje dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy w kontekście konfliktu zbrojnego

Projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zakłada m.in. przedłużenie legalności pobytu Ukraińcom, którym nadano numer Pesel UKR – do 30 września 2025 r., a także powiązanie od przyszłego roku wypłat m.in. 800 plus z obowiązkiem szkolnym dla ukraińskich dzieci.

Przedłuża też dostęp do świadczeń zdrowotnych, rodzinnych i socjalnych, świadczeń wypłacanych przez ZUS i możliwość pobytu w obiektach zbiorowego zakwaterowania.

W nowelizacji wskazano też maksymalny 36-miesięczny okres, w którym uczniowie mogą uczestniczyć w dodatkowych bezpłatnych zajęciach z języka polskiego. Rozwiązanie dotyczyć będzie uczniów, którzy udział w zajęciach rozpoczęli w latach 2022/2023 i 2023/2024.

Nowe zasady identyfikacji tożsamości i zmiany w finansowaniu pomocy dla uchodźców

W projekcie zapisano wprowadzenie nowych zasad potwierdzania tożsamości obywatela Ukrainy ubiegającego się o nadanie numeru PESEL. Jedynym sposobem potwierdzenia tożsamości ma być okazanie ważnego dokumentu podróży.

Projektowana regulacja zakłada ponadto, że od 1 lipca br. finansowanie wsparcia w postaci zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy, będących w szczególnie trudnej sytuacji, będzie możliwe jedynie na podstawie podpisanej umowy z właściwym miejscowo wojewodą lub organem samorządowym działającym na polecenie wojewody. Zmienią się także zasady partycypacji w kosztach pobytu i wyżywienia w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania tak, aby pobieranie należnych dopłat było bardziej efektywne niż obecnie.

Projekt zakłada też wygaszenie świadczeń związanych z rekompensatą kosztów pobytu i wyżywienia uchodźców wojennych, ponoszonych przez właścicieli lokali prywatnych. Od 1 lipca ma nastąpić też wygaszenie wsparcia dotyczącego finansowania wykonywania fotografii i jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł.

Współpraca międzyresortowa w tworzeniu projektu nowelizacji ustawy

Projekt nowelizacji ustawy powstał we współpracy m.in. z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Zdrowia i z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Ustawa, z wyjątkiem niektórych przepisów, miałaby wejść w życie 1 lipca br. (PAP)

Autor: Marcin Chomiuk

