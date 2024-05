Nowelizacja Kodeksu pracy i Kodeksu wyborczego oraz projekt "Aktywny rodzic" – to tylko niektóre ze spraw, którymi ma zająć się Sejm podczas pierwszych majowych obrad. Już 8 maja rozpocznie się kolejne emocjonujące posiedzenie Sejmu X kadencji. Czy jeszcze zajmą się posłowie? Co będzie się działo w tym tygodniu na Wiejskiej?

Kiedy odbędą się najbliższe obrady Sejmu?

Z informacji podanych na oficjalnej stronie Sejmu RP wynika, że najbliższe obrady rozpoczną się już w najbliższą środę, 8 maja 2024 r. Będzie to 11. posiedzenie Sejmu X kadencji. Zaplanowano je na trzy gorące sejmowe dni. Posłowie spotkają się 8, 9 i 10 maja 2024 r. Początek obrad przewidziano na środę, 8 maja, na godzinę 10:00.

Co będzie się działo podczas 11. posiedzenia Sejmu?

Jak wynika z zamieszczonego na stronie Sejmu RP planu obrad, podczas 11. posiedzenia Sejm zajmie się m.in. dwoma projektami, które uzasadniać będzie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pierwszy z projektów związany jest ze zmianami w Kodeksie pracy, a dotyczy ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy. Nowelizacja wynika z wdrożenia unijnej dyrektywy, rozszerzającej wykaz szkodliwych czynników o substancje reprotoksyczne, którą należało wdrożyć do polskiego porządku prawnego do 5 kwietnia 2024 r. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu zmian "Projektowana ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy ma na celu nowelizację art. 222 Kodeksu pracy w zakresie rozszerzenia go na substancje reprotoksyczne oraz pozwoli na wydanie rozporządzenia przez Ministra Zdrowia, umożliwiając wdrożenie przepisów dyrektywy 2022/431 oraz objęcie ochroną pracowników pracujących również w narażeniu na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu reprotoksycznym". Drugi z uzasadnianych przez szefową resortu pracy projekt to "Aktywny rodzic". Ponadto podczas 11. posiedzenia Sejmu posłowie zajmą się także projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy, którego celem jest wprowadzenie ułatwień dla wyborców polegających na rozszerzeniu możliwości głosowania korespondencyjnego dla wszystkich wyborców.

Jaki jest plan 11. posiedzenia Sejmu RP?

Porządek obrad 11. posiedzenia Sejmu RP przedstawia się następująco:

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 275 i 333) – sprawozdawca poseł Elżbieta Burkiewicz,

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r. (druki nr 303 i 314) – sprawozdawca poseł Agnieszka Maria Kłopotek,

pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic” (druk nr 319) – uzasadnia Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (druk nr 318) – uzasadnia Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (druk nr 296) – uzasadnia poseł Mariusz Witczak,

pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 322) – uzasadnia poseł Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk,

p rzedstawiony przez Ministra Zdrowia dokument: Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 – Sprawozdanie za rok 2022 wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druki nr 82 i 246) – wystąpienia Ministra Zdrowia oraz poseł Marceliny Zawiszy,

O kolejności rozpatrywania punktów porządku dziennego zadecyduje, bezpośrednio przed posiedzeniem, Marszałek Sejmu w konsultacji z Konwentem Seniorów.

Czym jeszcze zajmą się posłowie podczas 11. posiedzenia Sejmu?

Jak wynika z informacji podanych na oficjalnej stronie Sejmu RP, porządek dzienny 11. posiedzenia Sejmu może zostać uzupełniony o: