Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że na listach Trzeciej Drogi z ramienia jego formacji znajdą się wiceministrowie, parlamentarzyści i samorządowcy. "Staramy się wystawić najmocniejsze nazwiska, żeby zmobilizować wyborców do pójścia na te wybory" - mówił.

Koalicja PSL i Polska 2050 w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Polskie Stronnictwo Ludowe pójdzie do eurowyborów w koalicji z Polską 2050, pod szyldem Trzeciej Drogi.

Debata PSL nad kandydaturami do PE i potencjalni kandydaci

W piątek Naczelny Komitet Wykonawczy PSL debatował nad kandydatami ugrupowania na wybory do Parlamentu Europejskiego.

Wiadomo, że o mandat europosła będzie ubiegał się polityk PSL, minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman (ma znaleźć się na liście w okręgu obejmującym Wielkopolskę).

Władysław Kosiniak-Kamysz mówił po posiedzeniu, że PSL chce wystawić w wyborach do PE bardzo silnych kandydatów. Zaznaczył, że jako kandydaci Stronnictwa będą startować wiceministrowie, parlamentarzyści i samorządowcy. Nie zdradził jednak ich nazwisk. Potwierdził jedynie, że kandydatem Trzeciej Drogi będzie m.in. obecny europoseł Adam Jarubas.

Kosiniak-Kamysz powiedział, że na ten moment 97 proc. nazwisk na listach jest już uzgodnionych. "Dajmy szansę, żeby wspólnie z Polską 2050 ogłosić te listy" - dodał.

Apele o mobilizację wyborców i wyzwania wyborcze dla PSL

"Staramy się dać najmocniejsze nazwiska po to, żeby zmobilizować naszych wyborców do pójścia na te wybory. One są dla nas bardzo trudne, frekwencja jest bardzo niska w wyborach europejskich" - mówił szef PSL, apelując do wyborców, by poszli do w czerwcu do urn.

Lider Stronnictwa powiedział, że "każdy dwucyfrowy wynik" wyborczy będzie "bardzo dużym sukcesem" Trzeciej Drogi. "To są najtrudniejsze dla nas wybory" - zaznaczył.

Krytyka obecnej ordynacji i rejestracja koalicyjnego komitetu

Polityk ocenił, że ordynacja do PE jest dość skomplikowana, a liczba mandatów w poszczególnych okręgach różni się i nie jest stała. Jego zdaniem, system nie jest przejrzysty dla wyborców i w przyszłości należy pomyśleć nad zmianą ordynacji.

Polska 2050 i PSL zarejestrowały wspólny, koalicyjny komitet wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe.

Politycy Polski 2050 zapowiadali w piątek w Sejmie, że liderzy Trzeciej Drogi zaprezentują listy do PE w poniedziałek.(PAP)

reb/ mok/