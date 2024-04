Narodziny dziecka nieodłącznie wiążą się z koniecznością załatwienia wielu formalności. To zadanie najczęściej spada na ojców, bowiem tuż po porodzie partnerka potrzebuje czasu na odpoczynek. Sprawy muszą zostać załatwione w odpowiedniej kolejności i w określonym czasie. Od czego należy zacząć?

Obecnie rodzice nie muszą osobiście załatwiać spraw w urzędzie i tracić czasu na dojazdy. Wiele czynności można wykonać online, w dogodnym dla siebie momencie. Aby jednak było to możliwe, konieczne jest założenie profilu zaufanego oraz przygotowanie kilku dokumentów.

Krok 1 - Zgłoszenie narodzin w Urzędzie Stanu Cywilnego

Pierwszą czynnością, jaką musimy wykonać, jest zgłoszenie faktu narodzin dziecka do Urzędu Stanu Cywilnego. Należy to zrobić w ciągu 21 dni od wystawienia karty urodzenia. Taką kartę musi przekazać do urzędu osoba, która odbierała poród, np. lekarz lub położna. Ma na to 3 dni od porodu. Narodziny dziecka mogą zostać zgłoszone tylko przez matkę lub ojca, o ile mają oni pełną zdolność do czynności prawnych. Jakie dokumenty trzeba przygotować, aby móc wysłać zgłoszenie?

Dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport.

- dowód osobisty lub paszport. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa - jeśli rodzice nie są małżeństwem, a zgłoszenie jest składane przez ojca dziecka.

Jak wygląda proces zgłoszenia narodzin przez internet?

1. Należy wejść na stronę www.gov.pl i poszukać działu “Rodzina i małżeństwo”. Następnie wybieramy usługę “Zgłoś urodzenie dziecka”.

2. Należy zalogować się na stronie, wypełnić zgłoszenie, potwierdzić fakt bycia rodzicem oraz podać imię dziecka.

3. Konieczne jest też wybranie adresu zameldowania dziecka oraz sposobu odbioru dokumentów (osobiście w urzędzie, tradycyjną pocztą lub skrzynką ePUAP).

4. Na końcu należy sprawdzić zgłoszenie i podpisać go elektronicznie za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Dotrzymanie terminu 21 dni jest bardzo ważne. W przeciwnym wypadku urzędnik sam zarejestruje urodzenie dziecka na podstawie karty urodzenia i samodzielnie wybierze imię. Sama usługa jest bezpłatna. Po prawidłowej rejestracji rodzice otrzymają jeden bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia, powiadomienie o nadaniu numeru PESEL oraz zaświadczenie o zameldowaniu dziecka.

Krok 2 - Zgłoszenie dziecka do ZUS

Kolejnym ważnym krokiem jest zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny. Rodzice mają na to 7 dni od momentu nadania maluchowi numeru PESEL lub 7 dni od powstania nowego tytułu do ubezpieczenia (np. przy zakładaniu działalności gospodarczej lub nowej umowie o pracę). Wystarczy, że jeden z rodziców zgłosi dziecko do ubezpieczenia, kontaktując się w tej sprawie z działem kadrowym w firmie. Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą z kolei wypełnić i wysłać druk ZUS ZCNA. Jeśli rodzice są bezrobotni, za zgłoszenie do ubezpieczenia będzie odpowiadać urząd pracy, w którym są zarejestrowani.

Krok 3 - Wniosek o becikowe, 800 plus i inne świadczenia

Becikowe to jednorazowa zapomoga, o którą mogą ubiegać się rodzice, o ile dochód w rodzinie na jedną osobę nie przekracza 1922 zł netto. Zapomoga wynosi w takim przypadku 1000 zł. Becikowe można otrzymać również wtedy, gdy kobieta pozostawała pod stałą opieką medyczną przynajmniej od 10 tygodnia ciąży aż do porodu. Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy, urzędzie miasta lub online za pośrednictwem portalu Emp@tia. Rodzice mają na to 12 miesięcy od momentu narodzin. O co jeszcze można wnioskować?

Kolejnym świadczeniem, na które można liczyć po narodzinach dziecka jest 800 plus, czyli świadczenie wychowawcze . Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy od narodzin, prawo do świadczenia zostanie ustalone od dnia urodzenia. Po tym terminie będzie ustalone od miesiąca wpłynięcia wniosku. Dokument składa się do ZUS . Trzeba to zrobić drogą elektroniczną.

. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy od narodzin, prawo do świadczenia zostanie ustalone od dnia urodzenia. Po tym terminie będzie ustalone od miesiąca wpłynięcia wniosku. Dokument składa się do . Trzeba to zrobić drogą elektroniczną. Osoby, które nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego, mogą ubiegać się o tzw. kosiniakowe . To świadczenie rodzicielskie w pierwszej kolejności przysługujące matkom i w niektórych przypadkach również ojcom. Wynosi 1000 zł miesięcznie i jest wypłacane przez 52 tygodnie. Wniosek składa się w urzędzie miasta, gminy lub ośrodku pomocy społecznej. Aby świadczenie było przyznane od pierwszego dnia urodzenia, trzeba złożyć wniosek w ciągu 3 miesięcy.

. To świadczenie rodzicielskie w pierwszej kolejności przysługujące matkom i w niektórych przypadkach również ojcom. Wniosek składa się w urzędzie miasta, gminy lub ośrodku pomocy społecznej. Aby świadczenie było przyznane od pierwszego dnia urodzenia, trzeba złożyć wniosek w ciągu 3 miesięcy. Osoby o niższych dochodach mogą również ubiegać się o zasiłek rodzinny. Przysługuje on w momencie, gdy dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 674 zł. Jego celem jest częściowe pokrycie wydatków na dziecko. Zasiłek wynosi 95 zł miesięczne na dziecko do 5. roku życia. Oprócz tego można skorzystać z różnych dodatków

Oprócz wyżej wymienionych formalności należy również wybrać przychodnię dla dziecka. To właśnie tam maluch będzie miał wykonywane badania kontrolne, szczepienia itp. Poza tym można wybrać położną, która będzie opiekować się mamą i dzieckiem do 2. miesiąca życia.