Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński poinformował w czwartek, że za kilka dni przedłożona zostanie nowa wersja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przebywają na terenie Polski.

Sytuacja w ukraińskich konsulatach w Polsce i zmiany w ustawie dla uchodźców

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński był pytany w czwartek w "Kropce nad i" w TVN24 o sytuację w ukraińskich konsulatach działających w Polsce.

Jak powiadomiły media, przestały one świadczyć usługi mężczyznom w wieku mobilizacyjnym (25-60 lat). Szef MSWiA pytany był o zabezpieczenie praw młodszych Ukraińców, np. studentów, którzy również obecnie mogą mieć trudności z formalnościami związanymi z pobytem w Polsce.

"Wszelkie rozwiązania dotyczące obywateli ukraińskich przebywających na terenie Polski zawarte są w specjalnej ustawie. Ostatnio przedłużyliśmy tę ustawę do 30 czerwca, a za kilka dni przedłożymy nową wersję tej ustawy, która będzie regulowała wszystkie te kwestie" - zapowiedział szef MSWiA. Dodał, że rozwiązania związane z obecną sytuacją opracuje wiceminister Maciej Duszczyk. Zaznaczył też, że Polska nie udostępnia danych dotyczących przebywających w Polsce uchodźców "także stronie ukraińskiej".

Przypadek zarekwirowanego samochodu i międzynarodowa szajka oszustów

Szef MSWiA odniósł się również do dzisiejszych informacji przekazanych przez wicepremiera, ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, który przekazał, że auto, które legalnie kupił za 100 tys. zł ma swojego "bliźniaka" we Francji. Samochód został zarekwirowany przez policję. Powiedział, że za oszustwem stoi "szajka międzynarodowa". "Z tego, co wiem, tropy tej sprawy prowadzą za granicę jako źródło problemu, a polska policja ma tu wiele osiągnięć" - stwierdził.

Wprowadzenie kodeksu pracy operacyjnej przez MSWiA

Minister poinformował również, że we współpracy z koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem MSWiA przygotowywany jest kodeks pracy operacyjnej. Wyjaśnił, że celem tego jest, by "już nigdy więcej nie zdarzyła się sytuacja, że służby używają nielegalnych podsłuchów do własnych celów politycznych".(PAP)

Autorka: Anita Karwowska

