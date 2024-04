Wiceszef PiS, b. premier Mateusz Morawiecki powiedział, że popiera zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Podczas czwartkowej konferencji prasowej Zespołu Pracy dla Polski w Gliwicach podkreślił, że jest za tym, aby jak najbardziej ograniczyć spożycie alkoholu.

Dyskusja o zakazie sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych

Minister zdrowia Izabela Leszczyna powiedziała w środę reporterowi Radia Zet, że jej zdaniem na stacjach benzynowych nie powinien być sprzedawany alkohol. "Będę przekonywała (do tego) koleżanki i kolegów z rządu, bo skutki leczenia osób, które nadużywają alkoholu, obciążają wszystkich podatników" - stwierdziła. Przekazała, że analizę w tej sprawie zlecił jej premier Donald Tusk. "W Ministerstwie Zdrowia pracujemy nad tym, jak można ograniczyć dostępność alkoholu. Ale o tym oczywiście muszę rozmawiać z koalicjantami" - podkreśliła szefowa MZ.

"Popieram tę propozycję. Alkoholizm jest złem i wszystko, co prowadzi do zwiększenia możliwości kupowania alkoholu, zwłaszcza w okolicznościach takich, gdzie może to służyć bardzo złym zachowaniom - w tym przypadku mam na myśli kierowców, którzy niestety czasami jeżdżą po alkoholu, dopuszczając się zbrodni, tak trzeba powiedzieć - to jest coś złego. Jestem za tym, aby jak najbardziej ograniczać spożycie alkoholu i taka rzecz może do tego doprowadzić” – powiedział w czwartek Morawiecki.

Wpływ nadużywania alkoholu na zdrowie

Według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol wpływa na ponad 200 chorób i znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia. Jego nadużywanie skraca życie średnio o 16 lat.

Planowane ograniczenia dotyczące e-papierosów

Resort zdrowia pracuje także nad zakazem sprzedaży jednorazowych e-papierosów, który mógłby zacząć obowiązywać jesienią 2024 r., wraz z wdrożeniem dyrektywy Unii Europejskiej ws. aromatyzowanych płynów do e-papierosów.

Inicjatywa Zespół Pracy dla Polski po utracie władzy przez PiS

Zespół Pracy dla Polski to inicjatywa PiS, którą partia podjęła po utracie władzy w Polsce. Jego celem jest prowadzenie dyskusji na aktualne tematy w sferze gospodarczej, społecznej czy kulturalnej, a także wypracowywanie propozycji rozwiązań dotyczących poszczególnych kwestii, np. nowego systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla (ETS2), czego przede wszystkim dotyczyła czwartkowa konferencja prasowa.(PAP)

Autorzy: Patryk Osadnik, Anita Karwowska

