Pracami sejmowej komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży pokieruje Dorota Łoboda (KO). Wybrano też cztery zastępczynie przewodniczącej. Za skierowaniem projektów do komisji nadzwyczajnej zagłosowało w piątek 241 posłów, przeciw było 182, a 14 się wstrzymało od głosu. Sejm nie zgodził się na odrzucenie czterech projektów dotyczących aborcji – dwóch autorstwa Lewicy, jednego Koalicji Obywatelskiej i jednego Trzeciej Drogi, czyli PSL i Polski 2050. Za skierowaniem projektów do komisji nadzwyczajnej zagłosowało w piątek 241 posłów, przeciw było 182, a 14 się wstrzymało od głosu. 27 członków komisji Komisja liczy 27 członków. Na pierwszym, zwołanym jeszcze w piątek posiedzeniu, przewodnicząca została Dorota Łoboda (KO). W prezydium znalazły się również: Urszula Nowogórska (PSL-TD), Anna Maria Żukowska (Lewica), Ewa Szymanowska (Polska 2050-TD) i Karina Bosak (Konfederacja). W komisji jest 11 osób z PiS, dziewięć z KO, po dwie z Polski 2050-TD, PSL-TD i Lewicy oraz jedna z Konfederacji.