Prawo i Sprawiedliwość jeszcze w tym tygodniu, najprawdopodobniej w czwartek, złoży wniosek o rejestrację komitetu wyborczego na wybory do Parlamentu Europejskiego. Start kampanii planowany jest podczas konwencji zaplanowanej na 27 kwietnia - wynika z informacji PAP.

Ocena wyborów samorządowych i przygotowania do eurowyborów w PiS

Według informacji PAP, podczas wtorkowego posiedzenia kierownictwa PiS poza podsumowaniem kampanii samorządowej pojawił się temat przygotowań do eurowyborów. "To było ponad dwugodzinne spotkanie, które sprowadzało się do oceny wyborów samorządowych, tego co się sprawdziło w kampanii. Uczestnicy spotkania omawiali też sytuację w poszczególnych regionach" - relacjonował jeden z polityków PiS.

Według niego, nie było mowy o szczegółach list europejskich, poza tym, że teraz należy się tym zająć. "Zapewne w przyszłym tygodniu dyskusja na ten temat będzie kontynuowana" - dodał.

Strategia kampanii PiS na eurowybory i wytypowane nazwiska kandydatów

Według polityka, PiS w kampanii będzie chciał kontynuować dotychczasową merytoryczną strategię ale wprowadzi też nieco inną tematykę: Zielony Ład, edukacja.

Inny z polityków zbliżonych do kierownictwa PiS przyznał, że podczas wtorkowego spotkania pojawiło się kilka nazwisk, ale bez szczegółów co do konkretnych miejsc na liście czy okręgów wyborczych. Jak dodał, chodziło o kilka pewnych nazwisk obecnych europosłów, jak była premier Beata Szydło, czy Joachim Brudziński.

Podczas spotkania padło też - jak wynika z informacji PAP - nazwisko Małgorzaty Gosiewskiej, która choć europosłanką nie jest, to ma w najbliższych wyborach do PE kandydować.

PiS wkrótce rozpocznie prace nad listami kandydatów do PE

Politycy PiS pytani przez PAP, kiedy ruszą prace nad listami do PE stwierdzili, że "na dniach".

"Być może uda się zrobić wkrótce spotkanie szefów okręgów i będziemy powoli ściągać propozycje, które później będzie akceptować kierownictwo partii" - mówił jeden z działaczy.

Zaplanowana data rejestracji komitetu wyborczego PiS i konwencji inaugurującej kampanię

Ponadto - dodał - jeszcze w tym tygodniu, najprawdopodobniej w czwartek, PiS planuje złożyć wniosek o rejestrację komitetu na wybory do Parlamentu Europejskiego.

Z informacji PAP wynika, że PiS kampanię do PE ma zainaugurować podczas konwencji planowanej na 27 kwietnia.

Informacje o nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego

Tegoroczne wybory do PE odbędą się w różnych państwach UE w dniach 6-9 czerwca. W Polsce 9 czerwca będzie wybieranych 53 posłów do Parlamentu Europejskiego. Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała dotychczas 23 komitety wyborcze. (PAP)

