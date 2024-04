W wyborach do sejmiku województwa lubuskiego wygrała Koalicja Obywatelska z poparciem 34,73 proc., drugi wynik uzyskało PiS - 25,04 proc. Trzecia Droga zdobyła 18,67 proc. głosów, Lewica - 8,33 proc., a Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy - 6,24 proc. - podała PKW.

Wyniki wyborów do sejmiku województwa lubuskiego

Według danych Państwowej Komisji Wyborczej na kandydatów Koalicji Obywatelskiej do sejmiku woj. lubuskiego zagłosowało 121 853 osób, co daje 34,73 proc. poparcia. Drugi wynik ma Prawo i Sprawiedliwość z głosami 87 845 osób, więc poparciem 25,04 proc.

Trzeci wynik należy do koalicji Trzecia Droga, która otrzymała głosy od 65 517 mieszkańców, co daje poparcie na poziomie 18,67 proc. Potem Lewica z 29 220 głosami (8,33 proc.), Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy z 21 885 głosami (6,24 proc,), SLD z 13 169 głosami (3,75 proc.).

Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy otrzymało 8 506 głosów (2,42 proc.), Polska Liberalna – Strajk Przedsiębiorców – 1 447 głosów (0,41 proc.), Ruch Naprawy Polski 788 głosów (0,22 proc) i na końcu Koalicja Samorządowa OK Samorząd z 612 głosami (0,17 proc.).

Kontekst wyników wyborczych z 2018 roku i zmiany w koalicjach

KO wygrała również wybory do sejmiku lubuskiego w 2018 roku. Zdobyła wówczas 11 mandatów. PiS uzyskało wtedy dziewięć mandatów. Do sejmiku weszli również Bezpartyjni Samorządowcy z czterema mandatami oraz PSL, również z czterema mandatami. Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem zdobył dwa mandaty. W sejmiku PO utworzyła koalicję z PSL oraz Bezpartyjnymi Samorządowcami. W trakcie kadencji doszło jednak do rozłamu.(PAP)

