Ze względu na sytuację finansową Polskiego Związku Kolarskiego resort sportu nie może mu przekazać bezpośrednio środków. Chcemy zmienić prawo, będzie wyspecjalizowana instytucja,Państwowy Instytut Sportu - zapowiedział minister sportu i turystyki Sławomir Nitras.

Prezes Polskiego Związku Kolarskiego Rafał Makowski pod koniec marca poinformował, że przygotowania kolarzy torowych i górskich do igrzysk olimpijskich w Paryżu "wciąż stoją pod znakiem zapytania z powodu braku pieniędzy".

Nitras o pieniądzach dla kolarstwa

Nitras pytany o tę sytuację podkreślił, że pieniądze dla kolarstwa są, sam resort jest gotowy na to by je przekazać, jednak sytuacja finansowa PZKol sprawia, że MSiT nie może ich przekazać bezpośrednio. "Środki niestety idą naokoło" - dodał.

Minister sportu zaznaczył, że to pokłosie przepisu, który mówi o tym, że to związki mają wyłączność na prowadzenie szkoleń sportowców. Dodał, że ten zapis należy zmienić, gdyż zakładnikami tej sytuacji są sami zawodnicy.

Nitras o Państwowym Instytucie Sportu

"Zmieniam prawo, mam nadzieję, że parlament się na to zgodzi. Będzie wyspecjalizowana instytucja, Państwowy Instytut Sportu, który w takiej sytuacji, jaka jest obecnie w Polskim Związku Kolarskim, będzie przejmował finansowanie, to on będzie prowadził de facto szkolenie w Polsce, oczywiście we współpracy ze związkiem od strony szkoleniowej, ale finansowo odpowiedzialna będzie państwowa instytucja, która zadba o to, żeby te pieniądze nie były sprzeniewierzane" - powiedział.

Nitras przypomniał, że w ostatnich latach instytucją pośredniczącą między resortem a PZKol był Polski Komitet Olimpijski, jednak "PKOl po kilku latach takiej współpracy powiedział, że ma dość". "Że poziom nieprawidłowości w związku jest tak duży, że oni (PKOl) już nie chcą w tym uczestniczyć, bo sami boją się odpowiedzialności prawnej" - dodał.

Czy polscy kolarze wystąpią na igrzyskach olimpijskich?

Na pytanie o to, czy może zapewnić, że polscy kolarze wystąpią na igrzyskach olimpijskich odpowiedział: "Mogę zapewnić, że my ze swojej strony znaleźliśmy podmiot, któremu ufamy, który jesteśmy w stanie zaakceptować jako instytucję, która będzie finansowała przygotowania kolarzy". Dopytywany, czy występ Polaków nie jest zagrożony, odpowiedział: "Mam nadzieję, że nie ma zagrożeń".

Igrzyska olimpijskie w Paryżu odbędą się w dniach 26 lipca - 11 sierpnia.