Specjalny zespół śledczych przeanalizuje sprawy stosowania pushbacków na białoruskiej granicy – informuje Dariusz Barski, Prokurator Krajowy. W rozmowie z DGP zapewnił, że przeszukanie w domu Zbigniewa Ziobry i innych członków Suwerennej Polski były jak najbardziej legalne. Odniósł się także do zarzutów obsadzenia na stanowiskach kierowników poszczególnych jednostek kolegami ze stowarzyszenia Lex Super Omnia - Dementuję jakoby przynależność do LSO było głównym wyznacznikiem powierzenia stanowiska kierowniczego. Wśród powołanych przeze mnie szefów jednostek są tacy, którzy nie należą do stowarzyszenia. Ilu? Nie liczyłem, ale są.